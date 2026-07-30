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"Думаю только об одном - чтобы жил": Кадочникова призналась, что ее муж серьезно болен

10:26 30.07.2026 Чт
2 мин
Избранник артистки младше ее на 25 лет
aimg Наталия Крижановская
"Думаю только об одном - чтобы жил": Кадочникова призналась, что ее муж серьезно болен Лариса Кадочникова (фото: instagram.com/kadochnikova_larisa)
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Актриса Лариса Кадочникова впервые рассказала о серьезной болезни своего мужа Андрея, с которым проживает в гражданском браке уже 6 лет. У любимой артистки уже четыре года проблемы со здоровьем.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект "Наодинці з Гламуром".

Серьезная болезнь постигла семью

Известно, что избранник актрисы работает адвокатом и младше ее на 25 лет. Последние четыре года для пары стали непростыми, ведь состояние здоровья мужчины резко ухудшилось - его постигла тяжелая болезнь.

По словам Кадочниковой, больше всего, чего она сейчас хочет - чтобы ее любимый выздоровел и оставался живым. В то же время актриса пожелала самой себе сил и мужества пройти этот сложный период.

"Грустно говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей, адвокат, очень серьезно болен. Я желаю ему только одного - выздоровление. Это боль моя. Я его очень люблю, но он очень серьезно болен. Я думаю только об одном: чтобы он жил, остался таким же чудесным! А мне нужно мужество! Четыре года он болен", - призналась она.

Кадочникова не стала вдаваться в детали болезни мужчины, однако откровенно рассказала о своих переживаниях. Для артистки это стало личной болью, ведь она очень любит Андрея и надеется, что сможет выздороветь.

Что известно о Ларисе Кадочниковой и ее личной жизни

Известная украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины, стала самой популярной в стране после роли Марички в фильме Сергея Параджанова "Тіні забутих предків".

Кроме того, многие годы она играла на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Что же касается личной жизни актрисы, то она также была насыщенной. Ее первым мужем был режиссер и оператор Юрий Ильенко. Позже она вышла замуж за Михаила Саранчука, который был руководителем Театра имени Леси Украинки. А уже после его смерти в жизни Кадочниковой появился Андрей - адвокат, младше ее на 25 лет. Они состоят в гражданском браке уже около шести лет.

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