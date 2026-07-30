"Думаю лише про одне - щоб жив": Кадочникова зізналася, що її чоловік серйозно хворий

Акторка Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка Андрія, з яким проживає у цивільному шлюбі вже 6 років. Коханий артистки вже чотири роки має проблеми зі здоров'ям.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на проєкт "Наодинці з Гламуром".
Відомо, що обранець акторки працює адвокатом і молодший за неї на 25 років. Останні чотири роки для пари стали непростими, адже стан здоров'я чоловіка різко погіршився - його спіткала важка хвороба.
За словами Кадочникової, найбільше, чого вона зараз хоче - аби її коханий одужав і залишався живим. Водночас сама акторка побажала собі сил і мужності пройти цей складний період.
"Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного - одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим! А мені треба мужність! Чотири роки він хворий", - зізналась вона.
Кадочникова не стала вдаватися в деталі хвороби чоловіка, проте відверто розповіла про свої переживання. Для артистки це стало особистим болем, адже вона дуже кохає Андрія та сподівається, що він зможе одужати.
Відома українська акторка театру і кіно, народна артистка України, стала найбільш популярною в країні після ролі Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".
До всього, багато років вона грала на сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
Що ж стосується особистого життя акторки , то воно також було насиченим. Її першим чоловіком був режисер та оператор Юрій Іллєнко. Пізніше вона вийшла заміж за Михайла Саранчука, який очолював Театр імені Лесі Українки. А вже після його смерті в житті Кадочникової з'явився Андрій - адвокат, молодший за неї на 25 років. Вони перебувають у цивільному шлюбі вже близько шести років.