"Є проблеми з поведінкою". Федінчик про навчання сина та особисте життя

Що Федінчик розповів про навчання сина

Цього року 8-річний Андрійко закінчив другий клас. На останній дзвоник прийшли як мамо, так і тато.

Як з'ясувалося, хлопчик добре справляється з навчанням, хоча інколи надмірна дитяча енергія дається взнаки.

"Він непогано навчається і хай так і буде далі. Є певні проблеми з поведінкою. Ну, це нормально для пацана", - зізнався зірковий тато.

Федінчик з сином (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Актор також відповів, чи викликали його до школи через поведінку хлопчика.

"Не прямо викликали, але повідомляли. Він іноді був навіть відлучений від уроку", - сказав він.

Актор зазначив, що не сварить сина, а намагається спокійно пояснити йому, чому важливо дотримуватися правил під час навчання.

"Я розумію, що таке дитяча енергія, що її треба кудись дівати. Я просто пояснюю, що треба робити це на перерві, що він заважає не тільки собі, а й іншим діткам, коли вони вчаться. Він це розуміє", - розповів він.

З Наталкою, як зізнався актор, вони спілкуються виключно щодо виховання сина.

Денисенко та Федінчик з сином (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Що сказав Федінчик про особисте життя

За словами актора, після розлучення він отримує повідомлення від жінок. Втім, зараз не готовий починати нові романтичні стосунки.

Андрій дав зрозуміти, що має пріоритетніші задачі. Наразі він зосереджений не лише на акторстві, а й громадській діяльності.

"У мене інші задачі зараз. Я перебуваю в Спілці ветеранів штурмових дій. Ми постійно висвітлюємо якісь події, я рекламую збори для хлопців, з якими ми працювали", - сказав він.

Більше цікавого про зірок дізнавайтеся в ексклюзивному репортажі РБК-Україна LIFE.