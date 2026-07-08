ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Денисенко зізналася, як змінилися стосунки з коханим після освідчення: "Нам легко разом"

10:03 08.07.2026 Ср
2 хв
Акторка вперше розповіла про новий етап у своєму особистому житті
aimg Іванна Пашкевич
Денисенко зізналася, як змінилися стосунки з коханим після освідчення: "Нам легко разом" Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася подробицями особистого життя після освідчення від коханого, підприємця та моделі Юрія Савранського.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Денисенко заінтригувала швидкою підготовкою до весілля з Савранським

За словами Денисенко, після пропозиції їхні стосунки справді змінилися, хоча не настільки в побуті, як у плануванні майбутнього.

"Звичайно, змінилися. Ми почали набагато активніше будувати плани щодо спільного переїзду, весілля та нашого майбутнього", - поділилася акторка.

Водночас зараз головну увагу вона приділяє своїй новій авторській моновиставі, яку створює для жінок.

"Хочу, щоб після перегляду кожна жінка ще більше хотіла жити, надихалася й ставала психологічно сильнішою", - пояснила Наталка.

Акторка додала, що через насичений творчий період вони з Юрієм зрозуміли: багато рішень щодо майбутнього весілля доведеться ухвалювати швидше.

Денисенко зізналася, як змінилися стосунки з коханим після освідчення: &quot;Нам легко разом&quot;Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

При цьому у побуті серйозних змін після освідчення не сталося. За словами зірки, вони з коханим мають схожі звички та легко знаходять спільну мову у щоденному житті.

"Юрій мені дуже підходить у побуті, у нас схожі звички, тому в цьому сенсі нам дуже легко одне з одним", - зазначила вона.

Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського

Перші припущення про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського почали з'являтися ще в період, коли акторка розлучалася з Андрієм Федінчиком. Про завершення їхнього шлюбу стало відомо навесні 2025 року.

Пізніше Федінчик розповідав, що ще під час розставання цікавився у колишньої дружини, чи з'явився у її житті інший чоловік.

Тоді Денисенко це заперечувала, однак згодом він дізнався про її нові стосунки з людиною з близького оточення.

Денисенко зізналася, як змінилися стосунки з коханим після освідчення: &quot;Нам легко разом&quot;Наталка Денисенко із сином та коханим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сама акторка тривалий час не коментувала чутки про роман. Вона пояснювала, що Савранський є її другом і співпрацює з її брендом як модель.

Згодом пара перестала приховувати свої почуття. Денисенко та Савранський почали публікувати спільні світлини, відкрито говорити про стосунки та ділитися планами на майбутнє.

Більше цікавого:

Наталка Денисенко розкрила, як син відреагував на її заручини з Савранським

Федінчик відповів, чи вітав Денисенко з заручинами

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Стосунки Освідчення
Новини
Пошкоджені адмінбудівлі, трамваї і двоє постраждалих: фото наслідків нічного обстрілу Києва
Пошкоджені адмінбудівлі, трамваї і двоє постраждалих: фото наслідків нічного обстрілу Києва
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"