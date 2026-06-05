Том Голланд попросив Sony відкласти зйомки нового "Людини-павука": що сталося

Актор Том Голланд несподівано змінив долю нового фільму про "Людину-павука", особисто звернувшись до керівництва Sony Pictures з проханням відкласти виробництво стрічки. Причиною стала пропозиція, від якої він не зміг відмовитися.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на GQ.
Як пояснив сам актор, він отримав запрошення зіграти Телемаха - сина Одіссея, у масштабному проєкті одного з топових голлівудських режисерів - Крістофера Нолана. Йдеться про стрічку "Одіссея", початок зйомок якої випадково збігся з виробництвом нового фільму Marvel.
Голланд зізнався, що, отримавши пропозицію від Нолана, він одразу попередив його про складну ситуацію. Тож для того, щоб погодитися на нову роль, йому довелося зв'язатися з керівником Sony Pictures Томом Ротманом та провести вкрай "незручну розмову".
"Тож я сказав Крісу: "Послухай, я хочу знятися в цьому фільмі, але якщо я збираюся це робити, мені доведеться зателефонувати в Sony і провести дуже незручну розмову", - пояснив він.
Однак, попри побоювання зірки, студія поставилася до ситуації з розумінням і погодилася переглянути графік зйомок з поваги як до себе, так і до актора.
За словами Голланда, важливу роль у непростій ситуації зіграла репутація Крістофера Нолана. Режисер відомий тим, що працює за чітким планом і не затягує виробництво фільмів.
Як результат, "Одіссея" не лише стартувала вчасно, а й завершилася раніше запланованого терміну. Сам актор вважає, що з іншим режисером домовитися про перенесення було б значно складніше.
"Я думаю, що одна з причин, чому Sony погодилися, полягає в тому, що Кріс має репутацію людини, яка каже: "Цей фільм не затягнеться довше, аніж на п’ять місяців, тож ми насправді не втратимо Тома протягом двох років". З будь-яким іншим режисером розмова могла б бути дещо іншою", - додав він.
Цікаво, що зараз Голланд називає це рішення "правильним для всіх сторін". Зокрема, додатковий час дозволив команді запросити режисера Дестіна Деніела Креттона, відомого за фільмом "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а також суттєво допрацювати сценарій.
Зірка Голлівуду переконаний, що саме завдяки перенесенню зйомок команда отримала змогу створити сильнішу історію. Ба більше, Голланд заявив, що нинішня версія "Людини-павука: Абсолютно новий день" може стати найкращим фільмом про супергероя за його участі.
Наразі обидва проєкти вже готуються до виходу на великі екрани. Прем'єра "Одіссеї" запланована на липень 2026 року, а новий фільм про "Людину-павука" вийде невдовзі після неї.