Том Голланд попросив Sony відкласти зйомки нового "Людини-павука": що сталося

Нові горизонти

Як пояснив сам актор, він отримав запрошення зіграти Телемаха - сина Одіссея, у масштабному проєкті одного з топових голлівудських режисерів - Крістофера Нолана. Йдеться про стрічку "Одіссея", початок зйомок якої випадково збігся з виробництвом нового фільму Marvel.

Голланд зізнався, що, отримавши пропозицію від Нолана, він одразу попередив його про складну ситуацію. Тож для того, щоб погодитися на нову роль, йому довелося зв'язатися з керівником Sony Pictures Томом Ротманом та провести вкрай "незручну розмову".

"Тож я сказав Крісу: "Послухай, я хочу знятися в цьому фільмі, але якщо я збираюся це робити, мені доведеться зателефонувати в Sony і провести дуже незручну розмову", - пояснив він.

Однак, попри побоювання зірки, студія поставилася до ситуації з розумінням і погодилася переглянути графік зйомок з поваги як до себе, так і до актора.

У Sony були "свої причини"

За словами Голланда, важливу роль у непростій ситуації зіграла репутація Крістофера Нолана. Режисер відомий тим, що працює за чітким планом і не затягує виробництво фільмів.

Як результат, "Одіссея" не лише стартувала вчасно, а й завершилася раніше запланованого терміну. Сам актор вважає, що з іншим режисером домовитися про перенесення було б значно складніше.

"Я думаю, що одна з причин, чому Sony погодилися, полягає в тому, що Кріс має репутацію людини, яка каже: "Цей фільм не затягнеться довше, аніж на п’ять місяців, тож ми насправді не втратимо Тома протягом двох років". З будь-яким іншим режисером розмова могла б бути дещо іншою", - додав він.

Marvel знайшли свої "плюси"

Цікаво, що зараз Голланд називає це рішення "правильним для всіх сторін". Зокрема, додатковий час дозволив команді запросити режисера Дестіна Деніела Креттона, відомого за фільмом "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а також суттєво допрацювати сценарій.

Зірка Голлівуду переконаний, що саме завдяки перенесенню зйомок команда отримала змогу створити сильнішу історію. Ба більше, Голланд заявив, що нинішня версія "Людини-павука: Абсолютно новий день" може стати найкращим фільмом про супергероя за його участі.

Наразі обидва проєкти вже готуються до виходу на великі екрани. Прем'єра "Одіссеї" запланована на липень 2026 року, а новий фільм про "Людину-павука" вийде невдовзі після неї.