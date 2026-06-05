Том Холланд попросил Sony отложить съемки нового "Человека-паука": что произошло

Новые горизонты

Как пояснил сам актер, он получил приглашение сыграть Телемаха - сына Одиссея, в масштабном проекте одного из топовых голливудских режиссеров - Кристофера Нолана. Речь идет о ленте "Одиссея", начало съемок которой случайно совпало с производством нового фильма Marvel.

Холланд признался, что, получив предложение от Нолана, он сразу предупредил его о сложной ситуации. Поэтому для того, чтобы согласиться на новую роль, ему пришлось связаться с руководителем Sony Pictures Томом Ротманом и провести крайне "неудобный разговор".

"Поэтому я сказал Крису: "Послушай, я хочу сняться в этом фильме, но если я собираюсь это делать, мне придется позвонить в Sony и провести очень неудобный разговор", - пояснил он.

Однако, несмотря на опасения звезды, студия отнеслась к ситуации с пониманием и согласилась пересмотреть график съемок из уважения как к себе, так и к актеру.

У Sony были "свои причины"

По словам Холланда, важную роль в непростой ситуации сыграла репутация Кристофера Нолана. Режиссер известен тем, что работает по четкому плану и не затягивает производство фильмов.

Как результат, "Одиссея" не только стартовала вовремя, но и завершилась раньше запланированного срока. Сам актер считает, что с другим режиссером договориться о переносе было бы значительно сложнее.

"Я думаю, что одна из причин, почему Sony согласились, заключается в том, что Крис имеет репутацию человека, который говорит: "Этот фильм не затянется дольше, чем на пять месяцев, так что мы на самом деле не потеряем Тома в течение двух лет". С любым другим режиссером разговор мог бы быть несколько иным", - добавил он.

Marvel нашли свои "плюсы"

Интересно, что сейчас Холланд называет это решение "правильным для всех сторон". В частности, дополнительное время позволило команде пригласить режиссера Дестина Дэниела Креттона, известного по фильму "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также существенно доработать сценарий.

Звезда Голливуда убежден, что именно благодаря переносу съемок команда получила возможность создать более сильную историю. Более того, Холланд заявил, что нынешняя версия "Человека-паука: Абсолютно новый день" может стать лучшим фильмом о супергерое с его участием.

Сейчас оба проекта уже готовятся к выходу на большие экраны. Премьера "Одиссеи" запланирована на июль 2026 года, а новый фильм о "Человеке-пауке" выйдет вскоре после нее.