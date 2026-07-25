Голлівуд втратив легендарного режисера: помер творець "Маски" та "Кошмару на вулиці В'язів"

Голлівуд втратив відомого режисера Чака Рассела. Його не стало у віці 74 років. Саме він зняв культову комедію "Маска", яка свого часу зробила Джима Керрі та Кемерон Діас справжніми зірками.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на публікацію зі сторінки Warner Bros. Entertainment в Instagram .

Що відомо про смерть

Режисера знайшли мертвим у його будинку в Сан-Дієго, Каліфорнія. За даними, які оприлюднили близькі померлого, у середу до помешкання викликали рятувальників через повідомлення про чоловіка без свідомості. Водночас достеменна причина смерті наразі не розголошується.

Найвідоміші творіння режисера

Чак Рассел народився в штаті Іллінойс і розпочав кар'єру в кіно ще у 1980-х роках. Спочатку він працював продюсером і сценаристом, а згодом почав самостійно знімати фільми.

Його режисерським дебютом стала третя частина знаменитої хорор-франшизи "Кошмар на вулиці В'язів" - "Воїни снів", яка вийшла ще 1987 року.

Пізніше Рассел працював над фільмом "Кляпа", а справжній прорив у його кар'єрі стався у 1994 році після виходу "Маски".

Що відомо про плани Рассела на "Маску"

Спочатку студія хотіла зробити "Маску" похмурим фільмом жахів. Однак режисер переконав творців змінити концепцію та перетворити історію на комедію з елементами фантастики.

Рішення виявилося вдалим. "Маска" стала одним із головних хітів 1994 року, зібрала понад 350 мільйонів доларів у прокаті та принесла світову популярність Джиму Керрі й Кемерон Діас. Фільм також отримав номінацію на "Оскар" за візуальні ефекти.

Серед інших відомих робіт Рассела - бойовик "Гумка" з Арнольдом Шварценеггером, трилер "Благослови дитину" та "Цар скорпіонів".

Останньою режисерською роботою Чака Рассела став фільм жахів "Відьомська дошк", який вийшов 2024 року.