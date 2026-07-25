ua en ru
Сб, 25 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Голливуд потерял легендарного режиссера: умер создатель "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

17:01 25.07.2026 Сб
2 мин
Благодаря решению режиссера, фильм о Стэнли Ипкинсе стал культовым
aimg Наталия Крижановская
Голливуд потерял легендарного режиссера: умер создатель "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Кадры по культовым фильмам режиссера Чака Рассела (коллаж: РБК-Украина)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Голливуд потерял известного режиссера Чака Рассела. Его не стало в возрасте 74 лет. Именно он снял культовую комедию "Маска", которая в свое время сделала Джима Керри и Кэмерон Диас настоящими звездами.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию со страницы Warner Bros. Entertainment в Instagram.

Что известно о смерти

Режиссер был найден мертвым в его доме в Сан-Диего, Калифорния. По данным, которые сообщили близкие умершего, в среду в дом вызвали спасателей из-за сообщения о мужчине без сознания. В то же время, подлинная причина смерти пока не разглашается.

Самые известные творения режиссера

Чак Рассел родился в штате Иллинойс и начал карьеру в кино еще в 1980-х годах. Сначала он работал продюсером и сценаристом, а затем начал самостоятельно снимать фильмы.

Его режиссерским дебютом стала треть знаменитой хоррор-франшизы "Кошмар на улице Вязов" - "Воины снов", которая вышла еще в 1987 году.

Позже Рассел работал над фильмом "Кляпа", а настоящий прорыв в его карьере произошел в 1994 году после выхода "Маски".

Что известно о планах Рассела на "Маску"

Сначала студия хотела сделать "Маску" мрачным ужастиком. Однако режиссер убедил творцов изменить концепцию и превратить историю в комедию с элементами фантастики.

Решение оказалось удачным. "Маска" стала одним из главных хитов 1994 года, собрала более 350 миллионов долларов в прокате и принесла мировую известность Джиму Керри и Кэмерон Диас. Фильм также получил номинацию на "Оскар" за визуальные эффекты.

Среди других известных работ Рассела - боевик "Расзывка" с Арнольдом Шварценеггером, триллер "Благослови ребенка" и "Царь скорпионов".

Последней режиссерской работой Чака Рассела стал фильм ужасов "Ведьмская доска", вышедший в 2024 году.

Больше интересного:

Умерла "Голубина леди" - не стало звезды "Сам дома" и лауреатки "Оскара" Бренды Фрикер

Внезапно умер Сэм Нилл - что известно о легендарном актере из "Парка Юрского периода"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине