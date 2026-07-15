Хливнюк з "Бумбоксу" отримав почесне звання від Зеленського: про що мова

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Заслуженого артиста України лідеру гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку, який долучився до війська на початку повномасштабної війни РФ проти України.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, який оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Хливнюк отримав Заслуженого артиста

Нагороду він отримав з нагоди Дня Української Державності, який святкують сьогодні, 15 липня.

"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку", - сказано в офіційному документі.

Разом із Хливнюком відзначили й інших представників культурної сфери. Зокрема, телеведучий Тімур Мірошниченко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Що відомо про Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк народився в 1979 році у Черкасах.

Закінчив музичну школу за класом акордеона та Черкаський державний бізнес-коледж за спеціальністю графічний дизайнер.

Навчаючись у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького, розпочав музичну кар’єру в гурті "Мандариновий рай".

Після переїзду до Києва виступав у джазових колективах, а у 2004 році разом з Андрієм Самойлом заснував гурт "Бумбокс", який здобув широку популярність. Серед найвідоміших альбомів гурту - "Меломанія", "Family Бізнес", "Середній Вік" і "Таємний код: Рубікон".

Також працював саунд-продюсером, брав участь в озвученні кінофільмів та реалізовував спільні музичні проєкти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вступив до територіальної оборони Києва. Виконання ним пісні "Ой у лузі червона калина" стало вірусним у соцмережах.

У березні 2022 року зазнав поранення під час мінометного обстрілу, після лікування повернувся до служби. У 2023 році став командиром групи аеророзвідки.

У 2024 році відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського, пояснивши рішення незгодою з позицією частини лауреатів щодо військової підтримки України.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)