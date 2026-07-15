Хлывнюк из "Бумбокса" получил почетное звание от Зеленского: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание Заслуженного артиста Украины лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который присоединился к войску в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на официальном сайте главы государства.

Хлывнюк получил Заслуженного артиста

Награду он получил по случаю Дня Украинской Государственности, который отмечаеют сегодня, 15 июля.

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности", - говорится в официальном документе.

Вместе с Хлывнюком отметили и других представителей культурной сферы. В частности, телеведущий Тимур Мирошниченко получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Что известно об Андрее Хлывнюке

Андрей Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона и Черкасский государственный бизнес-колледж по специальности графический дизайнер.

Учась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого начал музыкальную карьеру в группе "Мандариновый рай".

После переезда в Киев выступал в джазовых коллективах, а в 2004 году вместе с Андреем Самойлом основал группу "Бумбокс", которая получила широкую популярность. Среди самых известных альбомов группы - "Меломания", "Family Бизнес", "Средний Век" и "Тайный код: Рубикон".

Также работал саунд-продюсером, участвовал в озвучивании кинофильмов и реализовывал совместные музыкальные проекты.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году вступил в территориальную оборону Киева. Исполнение ним песни "Ой у лузі червона калина" стало вирусным в соцсетях.

В марте 2022 года получил ранение во время минометных обстрелов, после лечения вернулся в службу. В 2023 году стал командиром группы аэроразведки.

В 2024 году отказался от международной премии имени Сергея Магнитского, объяснив решение несогласием с позицией части лауреатов относительно военной поддержки Украины.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)