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Хлывнюк из "Бумбокса" получил почетное звание от Зеленского: о чем речь

11:37 15.07.2026 Ср
2 мин
За последние годы он отличился не только на сцене
aimg Катерина Собкова
Хлывнюк из "Бумбокса" получил почетное звание от Зеленского: о чем речь Андрей Хлывнюк (скриншот с видео)
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание Заслуженного артиста Украины лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку, который присоединился к войску в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на официальном сайте главы государства.

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Хлывнюк получил Заслуженного артиста

Награду он получил по случаю Дня Украинской Государственности, который отмечаеют сегодня, 15 июля.

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности", - говорится в официальном документе.

Вместе с Хлывнюком отметили и других представителей культурной сферы. В частности, телеведущий Тимур Мирошниченко получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Что известно об Андрее Хлывнюке

Андрей Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона и Черкасский государственный бизнес-колледж по специальности графический дизайнер.

Учась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого начал музыкальную карьеру в группе "Мандариновый рай".

После переезда в Киев выступал в джазовых коллективах, а в 2004 году вместе с Андреем Самойлом основал группу "Бумбокс", которая получила широкую популярность. Среди самых известных альбомов группы - "Меломания", "Family Бизнес", "Средний Век" и "Тайный код: Рубикон".

Также работал саунд-продюсером, участвовал в озвучивании кинофильмов и реализовывал совместные музыкальные проекты.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году вступил в территориальную оборону Киева. Исполнение ним песни "Ой у лузі червона калина" стало вирусным в соцсетях.

В марте 2022 года получил ранение во время минометных обстрелов, после лечения вернулся в службу. В 2023 году стал командиром группы аэроразведки.

В 2024 году отказался от международной премии имени Сергея Магнитского, объяснив решение несогласием с позицией части лауреатов относительно военной поддержки Украины.

Хлывнюк из &quot;Бумбокса&quot; получил почетное звание от Зеленского: о чем речьАндрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

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