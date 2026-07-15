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Інтригу розкрито: стало відомо, кого затвердили на роль Синього Жука у сиквелі "Супермена"

18:05 15.07.2026 Ср
2 хв
Останній фільм із персонажем коміксів DC вийшов ще 2023 року
aimg Наталя Крижанівська
Інтригу розкрито: стало відомо, кого затвердили на роль Синього Жука у сиквелі "Супермена" Шоло Марідуенья в ролі супергероя - Синій Жук (колаж: РБК-Україна)
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DC Studios продовжує розкривати подробиці майбутнього фільму "Супермен: Людина завтрашнього дня". Цього разу творці підтвердили повернення ще одного знайомого героя, який уже з'являвся у кіновсесвіті DC.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Deadline.

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Шоло Маридуенья знову зіграє Синього Жука

За інформацією Deadline, до ролі супергероя Хайме Рейєса, більш відомого як Синій Жук, офіційно повернеться американський актор Шоло Маридуенья. Востаннє він втілював цього персонажа в однойменному фільмі, який вийшов у 2023 році.

Наразі зйомки стрічки тривають в Атланті та мають завершитися до кінця літа.
Окрім Маридуеньї, у фільмі зіграють:

  • Девід Коренсвет - Супермен;
  • Рейчел Броснахан - Лоїс Лейн;
  • Ніколас Голт - Лекс Лютор;
  • Ларс Айдінгер - Брейніак;
  • Скайлер Гізондо - Джиммі Олсен;
  • Сара Сампайо - Ів Тешмахер;
  • Ізабела Мерсед - Хоукґерл;
  • Натан Філліон - Гай Гарднер;
  • Еді Гатегі - Містер Терріфік;
  • Адрія Архона - Максима;
  • Аарон П'єр.

Що відомо про Синього Жука

Головним героєм історії є Хайме Рейєс - звичайний хлопець, який випадково отримує інопланетний скарабей. Артефакт наділяє його надлюдськими здібностями та перетворює на супергероя Синього Жука.

Персонаж дебютував у коміксах DC 2006 року, а от 2023-го він вперше з'явився на великому екрані.

Також раніше стало відомо, що DC працює над анімаційним серіалом про Синього Жука, однак новин щодо цього проєкту поки немає.

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