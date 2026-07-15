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Интрига раскрыта: стало известно, кого утвердили на роль Синего Жука в сиквеле "Супермена"

18:05 15.07.2026 Ср
2 мин
Последний фильм с персонажем комиксов DC вышел еще в 2023 году
aimg Наталия Крижановская
Интрига раскрыта: стало известно, кого утвердили на роль Синего Жука в сиквеле "Супермена" Шоло Маридуэнья в роли супергероя - Синий Жук (коллаж: РБК-Украина)
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DC Studios продолжает раскрывать подробности будущего фильма "Супермэн: Человек завтрашнего дня". В этот раз создатели подтвердили возвращение еще одного знакомого героя, уже появлявшегося в киновселенной DC.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Deadline.

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Шоло Маридуэнья снова сыграет Синего Жука

По информации Deadline, в качестве супергероя Хайме Рейеса, более известного как Синий Жук, официально вернется американский актер Шоло Маридуэнья. В последний раз он воплощал этого персонажа в одноименном фильме, вышедшем в 2023 году.

Съемки ленты продолжаются в Атланте и должны завершиться до конца лета.
Кроме Маридуэньи, в фильме сыграют:

  • Дэвид Коренсвет - Супермен;
  • Рейчел Броснахан - Лоис Лейн;
  • Николас Голт - Лекс Лютор;
  • Ларс Айдингер - Брейник;
  • Скайлер Гизондо - Джимми Олсен;
  • Сара Сампайо - Ив Тешмахер;
  • Изабелла Мерсед - Хоукгерл;
  • Натан Филлион - Гай Гарднер;
  • Эди Гатеги - Мистер Террифик;
  • Адрия Архона - Максима;
  • Аарон Пьер.

Что известно о Синем Жуке

Главным героем истории является Хайме Рейес - обычный парень, случайно получающий инопланетный скарабей. Артефакт наделяет его сверхчеловеческими способностями и превращает в супергероя Синего Жука.

Персонаж дебютировал в комиксах DC 2006 года, а вот в 2023-м он впервые появился на большом экране.

Также ранее стало известно, что DC работает над анимационным сериалом о Синем Жуке, однако новостей по этому проекту пока нет.

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