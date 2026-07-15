Интрига раскрыта: стало известно, кого утвердили на роль Синего Жука в сиквеле "Супермена"
DC Studios продолжает раскрывать подробности будущего фильма "Супермэн: Человек завтрашнего дня". В этот раз создатели подтвердили возвращение еще одного знакомого героя, уже появлявшегося в киновселенной DC.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Deadline.
Шоло Маридуэнья снова сыграет Синего Жука
По информации Deadline, в качестве супергероя Хайме Рейеса, более известного как Синий Жук, официально вернется американский актер Шоло Маридуэнья. В последний раз он воплощал этого персонажа в одноименном фильме, вышедшем в 2023 году.
Съемки ленты продолжаются в Атланте и должны завершиться до конца лета.
Кроме Маридуэньи, в фильме сыграют:
- Дэвид Коренсвет - Супермен;
- Рейчел Броснахан - Лоис Лейн;
- Николас Голт - Лекс Лютор;
- Ларс Айдингер - Брейник;
- Скайлер Гизондо - Джимми Олсен;
- Сара Сампайо - Ив Тешмахер;
- Изабелла Мерсед - Хоукгерл;
- Натан Филлион - Гай Гарднер;
- Эди Гатеги - Мистер Террифик;
- Адрия Архона - Максима;
- Аарон Пьер.
Что известно о Синем Жуке
Главным героем истории является Хайме Рейес - обычный парень, случайно получающий инопланетный скарабей. Артефакт наделяет его сверхчеловеческими способностями и превращает в супергероя Синего Жука.
Персонаж дебютировал в комиксах DC 2006 года, а вот в 2023-м он впервые появился на большом экране.
Также ранее стало известно, что DC работает над анимационным сериалом о Синем Жуке, однако новостей по этому проекту пока нет.