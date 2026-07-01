Канада дебютує на "Євробаченні-2027": що відомо та хто з країни вже виступав на конкурсі

У родині "Євробачення"- поповнення! У 2027 році на конкурсі в Болгарії виступить Канада. Це перший новий учасник з 2015 року, коли до заходу приєдналася Австралія.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської мовної спілки (EBU).

Як Канада стала учасницею "Євробачення"

Країна отримала можливість брати участь в конкурсі після того, як 25 червня під час засідання в Празі мовник CBC/Radio-Canada отримав статус повноправного члена EBU.

Тепер Канада братиме участь у одному з півфіналів і змагатиметься за право вийти до гранд-фіналу міжнародного конкурсу.

"Ми надзвичайно раді підтвердити участь Канади у найбільшому у світі живому музичному заході. Це дозволить представити канадські таланти на одній із найпрестижніших музичних сцен світу", - зазначила президентка CBC/Radio-Canada Марі-Філіп Бушар.

Директор "Євробачення" Мартін Грін привітав країну з новим етапом.

"Ми раді вітати CBC/Radio-Canada у родині "Євробачення". Це ще один доказ того, що конкурс, народжений у Європі, продовжує розширюватися глобально", - сказав він.

За даними ЗМІ, питання участі Канади у "Євробаченні" активно обговорювалося останніми місяцями. Відомо, що уряд прем’єр-міністра Марка Карні заклав у бюджет 150 мільйонів доларів на модернізацію та розвиток суспільного мовника.

Варто зазначити, що інтерес до пісенного конкурсу серед канадської аудиторії стрімко зростав. У 2026 році Канада увійшла до трійки найактивніших країн за межами Європи за кількістю голосів у категорії "Решта світу".

Як артисти з Канади вже виступали на "Євробаченні"

Попри майбутній дебют країни, канадські виконавці вже неодноразово виходили на сцену міжнародного конкурсі від інших держав.

Найвідомішим прикладом є перемога Селін Діон, яка у 1988 році представляла Швейцарію з піснею "Ne partez pas sans moi".



Згодом на конкурсі виступала канадська артистка Natasha St-Pier, яка представила Францію у 2001 році та зайняла четверте місце з композицією "Je n'ai que mon âme".



Ще одна артистка родом з Канади La Zarra виступила у 2023 році від Франції, в яку переїхала з Монреаля. Вона посіла 16 місце з композицією "Évidemment".