ua en ru
Ср, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Переможниця "Євробачення-2026" виступить на одній сцені з путіністами та зрадниками України

17:11 17.06.2026 Ср
2 хв
Серед заявлених зірок - Ані Лорак, Джиган, Єгор Крід, Регіна Тодоренко та інші
aimg Сюзанна Аль Маріді
Переможниця "Євробачення-2026" виступить на одній сцені з путіністами та зрадниками України DARA потрапила в новий скандал (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Болгарська співачка DARA, яка перемогла на "Євробаченні-2026", опинилася в центрі уваги через участь у фестивалі Dream Fest у Баку. На афіші події представлені росіяни, серед яких є путіністи та зрадники України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідна афіша з'явилася в Instagram заходу.

Більше цікавого: СолоХа поставила незручне питання про участь LELÈKA у "Євробаченні"

Що відомо про виступ DARA з росіянами

Організатори фестивалю анонсували виступ артистки з піснею "Bangaranga", яка принесла їй тріумф на "Євробаченні".

"Bangaranga вже підкорила Європу, а тепер готується підкорити й Баку. 23 липня на сцені DREAM Fest - переможниця "Євробачення 2026" Dara! Співачка, чия енергія перетворює кожен виступ на справжній музичний вибух", - написали в анонсі.

Переможниця &quot;Євробачення-2026&quot; виступить на одній сцені з путіністами та зрадниками УкраїниDARA з'явиться на одній сцені з росіянами та зрадниками України (скриншот)

Разом із DARA на фестивалі виступатимуть колишні українські артисти-зрадники та російські виконавці, серед яких відкриті путіністи та ті, хто обрав мовчазну позицію та продовжив заробляти гроші в РФ.

Серед таких - Ані Лорак, Джиган, Artik & Asti, Єгор Крід, Ірина Дубцова, Стас Михайлов та Алсу. Ведучою була заявлена Регіна Тодоренко.

Як відомо, організатором Dream Fest виступає бізнесмен Емін Агаларов, який продовжує працювати на російському ринку.

Переможниця &quot;Євробачення-2026&quot; виступить на одній сцені з путіністами та зрадниками УкраїниХто виступить на Dream Fest (скриншот)

Що відомо про переможницю "Євробачення-2026"

Нагадаємо, це не перший резонанс з DARA. Раніше Кіркоров приписав собі перемогу артистки на конкурсі. Пізніше в Болгарії розкрили, хто насправді працював над її номером. Серед причетних путініста не виявилося, але були українці.

Згодом сама DARA не витримала й рознесла Кіркорова та його прихильників, спростувавши його залученість до успіху. Водночас вона подякувала йому за "моральну підтримку".

Перемогу Болгарії на пісенному конкурсі принесла композиція "Bangaranga", над створенням якої працював грецький композитор Дімітріс Контопулос. Він відомий співпрацею з російським артистом, тому в мережі почали з'являтися заяви про начебто участь "Dream Team Кіркорова" у підготовці номера.

Яким було "Євробачення-2026" та як виступила Україна, дивіться у відео.

Ще більше цікавого:

Андрій Данилко відповів на скандал з "Євробаченням"

Як українські зірки підтримали LELÉKA після "Євробачення"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євробачення Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Аналітика
Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"