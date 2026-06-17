Переможниця "Євробачення-2026" виступить на одній сцені з путіністами та зрадниками України

Болгарська співачка DARA, яка перемогла на "Євробаченні-2026", опинилася в центрі уваги через участь у фестивалі Dream Fest у Баку. На афіші події представлені росіяни, серед яких є путіністи та зрадники України.

Що відомо про виступ DARA з росіянами

Організатори фестивалю анонсували виступ артистки з піснею "Bangaranga", яка принесла їй тріумф на "Євробаченні".

"Bangaranga вже підкорила Європу, а тепер готується підкорити й Баку. 23 липня на сцені DREAM Fest - переможниця "Євробачення 2026" Dara! Співачка, чия енергія перетворює кожен виступ на справжній музичний вибух", - написали в анонсі.

DARA з'явиться на одній сцені з росіянами та зрадниками України (скриншот)

Разом із DARA на фестивалі виступатимуть колишні українські артисти-зрадники та російські виконавці, серед яких відкриті путіністи та ті, хто обрав мовчазну позицію та продовжив заробляти гроші в РФ.

Серед таких - Ані Лорак, Джиган, Artik & Asti, Єгор Крід, Ірина Дубцова, Стас Михайлов та Алсу. Ведучою була заявлена Регіна Тодоренко.

Як відомо, організатором Dream Fest виступає бізнесмен Емін Агаларов, який продовжує працювати на російському ринку.

Хто виступить на Dream Fest (скриншот)

Що відомо про переможницю "Євробачення-2026"

Нагадаємо, це не перший резонанс з DARA. Раніше Кіркоров приписав собі перемогу артистки на конкурсі. Пізніше в Болгарії розкрили, хто насправді працював над її номером. Серед причетних путініста не виявилося, але були українці.

Згодом сама DARA не витримала й рознесла Кіркорова та його прихильників, спростувавши його залученість до успіху. Водночас вона подякувала йому за "моральну підтримку".

Перемогу Болгарії на пісенному конкурсі принесла композиція "Bangaranga", над створенням якої працював грецький композитор Дімітріс Контопулос. Він відомий співпрацею з російським артистом, тому в мережі почали з'являтися заяви про начебто участь "Dream Team Кіркорова" у підготовці номера.

Яким було "Євробачення-2026" та як виступила Україна, дивіться у відео.