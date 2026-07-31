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Ксенія Мішина кардинально змінила зачіску сина: як тепер виглядає Платон (відео)

16:15 31.07.2026 Пт
2 хв
Зіркова мама дозволила сину вдатися до нового експерименту
aimg Наталя Крижанівська
Ксенія Мішина кардинально змінила зачіску сина: як тепер виглядає Платон (відео) Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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Українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно змінила свій імідж, вирішила поділитися й перевтіленнями свого 14-річного сина Платона. Хлопець наважився на кардинальну зміну зачіски, відмовившись від звичного прямого волосся.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Похід до перукаря

У новому дописі артистка поділилася кадрами перевтілення сина. Спочатку Мішина показала Платона з доволі довгим прямим волоссям, а згодом - уже в перукарському кріслі, де майстри працювали над його новим образом.

Під час процедури хлопцеві зробили біозавивку. На кадрах можна побачити, що його волосся накрутили на спеціальні бігуді, після чого сформували нову зачіску.

Нова зачіска - нові емоції

У результаті Платон повністю змінив свій образ. Замість прямого волосся він тепер носитиме об'ємні кучері, які зробили зачіску значно пишнішою та надали їй іншої форми.

Тепер новий образ хлопчика-підлітка помітно відрізняється від того, який він мав раніше.

Що відомо про Мішину та Платона

Мішина самостійно виховує сина, який народився 2012 року. Акторка не приховує, що материнство стало одним із найважливіших етапів у її житті, а з сином у неї дуже близькі та довірливі стосунки.

Що ж стосується хлопчика, то Платон нерідко з'являється у соцмережах знаменитої мами. Вони разом подорожують, займаються спортом, проводять сімейне дозвілля та діляться спільними моментами з прихильниками.

Ксенія неодноразово розповідала, що намагається виховувати сина в атмосфері взаємної поваги, підтримує його захоплення та дозволяє самостійно приймати рішення, зокрема й щодо власного стилю та зовнішності.

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