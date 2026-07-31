Ксения Мишина кардинально изменила прическу сына: как теперь выглядит Платон (видео)

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно сменила свой имидж , решила поделиться и перевоплощениями своего 14-летнего сына Платона. Парень решился на кардинальную смену прически, отказавшись от привычных прямых волос.

Об этом сообщает со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Поход к парикмахеру

В новом посте артистка поделилась кадрами перевоплощения сына. Сначала Мишина показала Платона с довольно длинными прямыми волосами, а впоследствии уже в парикмахерском кресле, где мастера работали над его новым образом.

Во время процедуры парню сделали биозавивку. На кадрах можно увидеть, что их волосы накрутили на специальные бигуди, после чего сформировали новую прическу.

Новая прическа - новые эмоции

В результате Платон полностью изменил свой образ. Вместо прямых волос он теперь будет носить объемные кудри, которые сделали прическу значительно пышнее и придали ей другую форму.

Теперь новый образ мальчика-подростка заметно отличается от того, каким он был ранее.

Что известно о Мишиной и Платоне

Мишина самостоятельно воспитывает сына, родившегося в 2012 году. Актриса не скрывает, что материнство стало одним из важнейших этапов в ее жизни, а с сыном у нее очень близкие и доверительные отношения.

Что касается мальчика, то Платон нередко появляется в соцсетях знаменитой мамы. Они вместе путешествуют, занимаются спортом, проводят семейный досуг и делятся общими моментами с поклонниками.

Ксения неоднократно рассказывала, что пытается воспитывать сына в атмосфере взаимного уважения, поддерживает его восхищение и позволяет самостоятельно принимать решения, в том числе относительно собственного стиля и внешности.