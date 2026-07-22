Ксюша Манекен вперше стала мамою: блогерка показала сина та назвала його ім'я

Ксюша Манекен народила первістка

Зірка мережі опублікувала зворушливий кадр із пологового будинку, на якому позує разом із новонародженим сином. Це фото наповнене теплом та любов'ю, і воно не залишить байдужим жодного глядача.

"Філіп", - лаконічно підписала вона фото.

Ксюша Манекен народила первістка (фото: instagram.com/maneken007)

Також у Stories Манекен показала обличчя малюка, якого ніжно тримає на руках її чоловік.

Чоловік та син блогерки (скриншот)

Як відреагували у мережі

У коментарях підписники засипали новоспечену маму теплими побажаннями, бажаючи здоров'я їй та дитині, а також легкого нового етапу в житті:

"Боже, чудо! Щастя! Будьте найщасливіші!" - зазначила акторка Наталка Денисенко

"Ой, ну все! Сльози щастя, втоми, радості, любові, тепла, безсоння і кохання! Відновлення швидкого і тихого щастя!" - написала Наталія Татарінцева

"Люба, вітаю! Нехай Філіп здоровий росте! А тобі швидкого відновлення", - зазначила блогерка Вікторія Маремуха

"Ксю, вітаю вас! Нехай росте здоровим!" - зазначила блогерка Таня Парфільєва

"Вітаю", - написала Даша Квіткова.

Що відомо про Ксюшу Манекен

Ксюша Манекен - українська блогерка та фотографка родом із Кременчука. У минулому вона працювала в ескорті, про що неодноразово відверто розповідала в інтерв'ю та соцмережах. Згодом Манекен заснувала власне шлюбне агентство.

У 2023 році опинилася в центрі уваги після того, як опублікувала фото з відзнакою від ГУР за сприяння військовій розвідці. Пізніше вона пояснила, що нагороду отримала ще восени 2022 року, але тривалий час не розголошувала цю інформацію.

Про свою вагітність Ксюша повідомила у лютому 2026 року. Для неї та її чоловіка Андрія ця дитина стала первістком. Відомо, що обранець блогерки старший за неї на 11 років.

Згодом Манекен розкрила стать майбутньої дитини. Вона відмовилася від традиційного гучного гендер-паті й натомість поділилася зворушливим сімейним відео. Разом із чоловіком і домашнім улюбленцем вони відкрили хлопавки з кольоровим конфеті, яке й повідомило головну новину - подружжя чекало на хлопчика.

Під час зйомки блакитне конфеті неабияк налякало собаку, який кумедно кинувся тікати. Пізніше Ксюша з гумором запевнила підписників, що жоден пес під час зйомок не постраждав.

Ксюша Манекен з чоловіком (фото: instagram.com/maneken007)