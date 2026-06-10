Куди зник РуханкоМен? Артист повернувся після місячної тиші з новим іміджем і треком

"Ми звикли бути онлайн 24/7, але щоб створити щось нове, іноді потрібно повністю вимкнути звук зовнішнього світу. Цей місяць був мені потрібен, щоб почути самого себе", - пояснює артист.

Проєкт РуханкоМен існує понад три роки і пройшов еволюцію разом із аудиторією: від дитячих танцювальних трендів до тем, які близькі підліткам і дорослим - мотивуючі афірмації та антистрес.

"Часто мене асоціюють лише з треком, з якого все почалося, але я пішов значно далі. Тепер мої треки можна слухати під час пробіжки, у авто або в офісі, щоб розвантажитись і впіймати ритм робочого дня", - додає РуханкоМен.

Новий трек "Вона" поєднує експериментальні елементи k-pop, фонку та інших стилів. Лірика композиції присвячена стосункам і силі відновитися після розставання.

Обкладинка до нової пісні РуханкоМена (фото надане пресслужбою артиста)

"Навіть коли після розриву стає боляче, важливо зробити висновки й не зупинятися. "Вона" про те, що життя продовжується, і найкращий спосіб вилікувати розбите серце - знову почати жити та танцювати", - пояснює виконавець.

Окрім музики, автор танцювальних треків для дітей та молоді кардинально змінив зовнішність: вперше зробив татуювання трьома словами корейською - "Рух. Успіх. Мрії". Воно задає вектор його нового сценічного образу.

"У кліпі "Вона" ми поєднали елементи, які раніше здавалися непоєднуваними. Я відчув свободу бути собою і показати глядачам дорослого РуханкоМена, готового експериментувати і задавати нові тренди", - розповідає виконавець.

РуханкоМен (фото надане пресслужбою артиста)

Послухати новий трек і подивитися кліп РуханкоМен можна вже 10 червня на його YouTube-каналі.