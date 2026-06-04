Квіткова відгуляла дівич-вечір перед весіллям з Бражком: ефектні фото

Який дівич-вечір влаштувала Квіткова

Блогерка опублікувала серію знімків і відео зі свята, на яких позує з фатою на голові та в компанії подруг.

"У своїй ері нареченої. Яку шалену роль в нашому житті відіграють люди", - написала вона.

Судячи з кадрів, близькі влаштували їй сюрприз. Свято проходило в одному із закладів на терасі біля водойми.

Гості постали в комфортних образах - футболках, джинсах та кросівках.

Даша, яка прийшла у білій мінісукні, вбралася у схожому стилі. Свій образ вона доповнила фатою.

Особливу увагу також привертає зображення на її футболці - кумедне селфі з коханим.

Квіткова відгуляла дівич-вечір (фото: instagram.com/kvittkova)

Зустрічали наречену співами та легкими танцями. Подруги жартували та позували з роздрукованими фото Бражка.

Серед ласощів були тематичний торт, фрукти та напої. Судячи з кадрів, атмосфера події була легкою, святковою та веселою.



Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка

Нагадаємо, чутки про роман з'явилися навесні минулого року, а влітку пара підтвердила свої стосунки.

У вересні вони оголосили про заручини. Трохи пізніше у мережі заговорили про можливе весілля, оскільки Даша збентежила паспортом з новим прізвищем.

Взимку вона пояснила, що офіційно вони поки не одружені. Підготовка до весілля тоді тільки починалася.

Точна дата церемонії поки не відома. Втім, нещодавно Квіткова розкрила, що вони вже обрали місце для проведення церемонії.

Для блогерки цей шлюб стане другим. Від колишнього чоловіка Нікіти Добриніна вона виховує сина Лева.

Бражко та Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)