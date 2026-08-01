"Лікарі розводять руками": Наталка Денисенко покинула місто через проблеми зі здоров'ям

Українська акторка Наталка Денисенко, яка останнім часом дедалі частіше показувалася під крапельницями , зізналася, що медики поки не змогли знайти причину її поганого самопочуття. Тож артистка вирішила змінити підхід до лікування.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку зірки в Instagram .

Альтернативні методи лікування

В одній зі своїх "сторіз" Наталка повідомила, що залишила місто та вирушила до бабусі в село. За словами Денисенко, зараз саме відпочинок має допомогти їй відновити сили.

Компанію знаменитості склав її коханий, манекенник Юрій Савранський. На кадрах вони лежать на природі, обіймаються і ніжно цілуються. Сама Наталка ласує соковитим яблуком.

"У селі в бабусі. Приїхала на лікування сюди, бо всі лікарі розводять руками", - написала артистка.

Денисенко і Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про стан здоров'я Денисенко

Останнім часом Наталка Денисенко неодноразово ділилася кадрами з клініки, де проходила лікування під крапельницями. Водночас вона не розкривала деталей свого діагнозу, лише натякала, що має проблеми зі здоров'ям і намагається з'ясувати їхню причину.

Після низки обстежень лікарям поки не вдалося встановити, чому артистка почувається зле. Саме тому вона вирішила зробити паузу, змінити обстановку та провести час подалі від міської метушні, сподіваючись, що спокій і свіже повітря допоможуть їй відновитися.