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"Золотий чоловік". Денисенко розкрила, як ділить побут з нареченим Савранським

17:43 20.07.2026 Пн
3 хв
Акторка зізналася, чому поспішає з весіллям та чи планує переїзд
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Золотий чоловік". Денисенко розкрила, як ділить побут з нареченим Савранським Юрій Савранський та Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Наталка Денисенко зізналася, чи не переживає щодо спільного проживання з Юрієм Савранським після весілля. Акторка розповіла, якими вони є у побуті та чому чудово підходять одне одному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар пари YouTube-проєкту "Тур зірками".

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Що Денисенко розповіла про побут з Савранським

Акторка зізналася, чи не лякає її майбутнє спільне життя з коханим, адже вони поки не мали не мали тривалого досвіду спільного проживання. Втім, за словами Наталки, у побутових питаннях вони виявилися дуже схожими.

"У нас абсолютно однакові звички. Взагалі він золотий чоловік в побуті. От у мене є такі пунктики, що не там десь чашка стоїть, не на тому місці. Він теж любить порядок. Все гарно порозставляє там", - сказала вона.

Юрій зі свого боку додав, що вони вже "трошки жили разом". Цього було достатньо, щоб зрозуміти - вони пасують одне одному.

"Є якесь враження, все нормально. Я думаю, що ми дуже чудово підходимо", - зазначив він.

&quot;Золотий чоловік&quot;. Денисенко розкрила, як ділить побут з нареченим СавранськимДенисенко з нареченим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Крім того, закохані відповіли, чи зміниться їхнє місце проживання після весілля. Савранський натякнув, що у майбутньому на них чекають певні зміни.

"У нас є плани, звичайно. Скажімо так, сім'я без переїздів неможлива, тому так", - поділився Юрій.

Також Денисенко пояснила, чому поспішає з весіллям.

"Я готую свою виставу, тому ми в короткі терміни готуємось до весілля, щоб я могла займатися творчістю, щоб випустити свою нову дитинку. Після прем'єри вже будуть всі там більш детальні переїзди. Будемо розповідати, запрошувати в гості", - сказала Наталка.

А от розкривати деталі майбутнього весілля пара поки не поспішає.

&quot;Золотий чоловік&quot;. Денисенко розкрила, як ділить побут з нареченим СавранськимДенисенко готується до весілля (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про заручини Денисенко та Савранського

Нагадаємо, радісну новину майбутнє подружжя повідомило 26 червня. Заручини відбулися біля стародавнього храму Аполлона у турецькому місті Сіде.

Тоді пара замилувала кадрами з освідчення, на яких можна побачити, як Савранський встав на одне коліно та попросив руки. Акторка погодилася та продемонструвала коштовну каблучку.

&quot;Золотий чоловік&quot;. Денисенко розкрила, як ділить побут з нареченим СавранськимСавранський освідчився Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Цей шлюб стане для акторки другим. Навесні 2025 року вона офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років разом. Колишнє подружжя виховує сина Андрія.

Савранський також має досвід сімейного життя. Від попередніх стосунків у нього донька та син. Раніше Наталка розповідала, як її прийняли діти нареченого.

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