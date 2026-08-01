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"Врачи разводят руками": Наталка Денисенко покинула город из-за проблем со здоровьем

13:03 01.08.2026 Сб
2 мин
Артистка прибегла к необычному способу лечения
aimg Наталия Крижановская
"Врачи разводят руками": Наталка Денисенко покинула город из-за проблем со здоровьем Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Украинская актриса Наталка Денисенко, которая в последнее время довольно часто показывалась под капельницами, призналась, что медики пока не смогли найти причину ее плохого самочувствия. Поэтому артистка решила изменить подход к лечению.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Альтернативные методы лечения

В одной из своих "сториз" Наталка сообщила, что покинула город и отправилась к бабушке в деревню. По словам Денисенко, сейчас как раз отдых должен помочь ей восстановить силы.

Компанию знаменитости составил ее любимый, манекенщик Юрий Савранский. На кадрах они лежат на природе, обнимаются и нежно целуются. Сама Наталка лакомится сочным яблоком.

"В деревне у бабушки. Приехала на лечение сюда, потому что все врачи разводят руками", - написала артистка.

&quot;Врачи разводят руками&quot;: Наталка Денисенко покинула город из-за проблем со здоровьем

Денисенко и Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о состоянии здоровья Денисенко

В последнее время НаталкаДенисенко не раз делилась кадрами из клиники, где проходила лечение под капельницами. В то же время, она не раскрывала деталей своего диагноза, лишь намекала, что имеет проблемы со здоровьем и пытается выяснить их причину.

После ряда обследований врачам пока не удалось установить, почему артистка чувствует себя плохо. Именно поэтому она решила сделать паузу, сменить обстановку и провести время подальше от городской суеты, надеясь, что покой и свежий воздух помогут ей восстановиться.

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