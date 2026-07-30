Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна у новому "Сам удома": що відомо про перезапуск

Маколей Калкін може знову зіграти Кевіна МакКаллістера у новому фільмі "Сам удома". 45-річний актор, який прославився завдяки цій ролі, нібито обговорює зі студією Disney власну ідею продовження культової різдвяної комедії. Якщо сторонам вдасться домовитися, Калкін може повернутися до образу Кевіна вперше за 35 років.

Нова історію про Кевіна

Так, за даними ЗМІ, актора помітили на студії Walt Disney у Бербанку, де він нібито обговорював свою ідею нового фільму "Сам удома". За словами журналіста Меттью Беллоні, Disney зацікавилася задумом Калкіна та може запропонувати йому повернутися до ролі, яка зробила його всесвітньо відомим.

"Днями до мене надійшла інформація про дуже цікаву знахідку на студії Disney: там був Маколей Калкін. Він розповідав про свою ідею нового фільму "Сам удома", і Disney, можна сказати, у захваті. Вони пропонують акторові ще один фільм. Я розмовляв з людьми, які її чули, і це справді чудова ідея для перезапуску "Сам удома" з Маколеєм Калкіним", - сказав він.

Варто нагадати, що саме Калкін зіграв Кевіна у перших двох фільмах франшизи - "Сам удома" 1990 року та "Сам удома: Загублений у Нью-Йорку" 1992 року. Після цього вийшли ще чотири частини з іншими акторами та персонажами, однак вони не змогли повторити успіх оригінальних стрічок.

Яким може бути дорослий Кевін у новому фільмі

Ще наприкінці 2025 року Калкін говорив, що не проти повернутися до образу Кевіна та навіть має власну ідею для продовження. За задумом актора, цього разу головним суперником його героя могла б стати не пара грабіжників, а власна дитина.

Калкін уявляє свого персонажа в ролі батька, який багато працює та недостатньо уваги приділяє синові. Дитина ображається на нього, а згодом вирішує не впускати батька до будинку та влаштовує для нього пастки.

"У мене була така ідея... Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги, а дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. Син не пускає мене додому і розставляє для мене пастки", - ділився своїми планами актор.

За словами Калкіна, таким чином будинок міг би стати метафорою стосунків між батьком і сином, а головним завданням дорослого Кевіна було б повернути любов своєї дитини.

Наразі переговори щодо нового фільму ще тривають. Що ж стосується офіційного підтвердження від Disney про запуск "Сам удома 7" та участь Маколея Калкіна у проєкті, то його поки немає.