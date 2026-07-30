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Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина в новом "Сам дома": что известно о перезапуске

14:12 30.07.2026 Чт
3 мин
Актер предложил продюсерам новую историю о мальчике Кевине
aimg Наталия Крижановская
Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина в новом "Сам дома": что известно о перезапуске Маколей Калкин в роли Кевина из фильма "Сам дома" (коллаж: РБК-Украина)
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Маколей Калкин может снова сыграть Кевина МакКаллистера в новом фильме "Сам дома". 45-летний актер, прославившийся благодаря этой роли, якобы обсуждает со студией Disney собственную идею продолжения культовой рождественской комедии. Если сторонам удастся договориться, Калкин может вернуться к образу Кевина впервые за 35 лет.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Town.

Новая история о Кевине

Так, по данным СМИ, актера заметили на студии Walt Disney в Бербанке, где он якобы обсуждал свою идею нового фильма "Сам дома". По словам журналиста Мэттью Беллони, Disney заинтересовалась задумкой Калкина и может предложить ему вернуться к роли, сделавшей его всемирно известным.

"На днях ко мне поступила информация об очень интересной находке на студии Disney: там был Маколей Калкин. Он рассказывал о своей идее нового фильма "Сам дома", и Disney, можно сказать, в восторге. Они предлагают актеру еще один фильм. Я разговаривал с людьми, которые ее слышали, и это действительно отличная идея для перезапуска "Сам дома" с Маколеем Калкиным", - сказал он.

Стоит напомнить, что именно Калкин сыграл Кевина в первых двух фильмах франшизы - "Сам дома" в 1990 году и "Сам дома: Потерянный в Нью-Йорке" в 1992 году. После этого вышли еще четыре части с другими актерами и персонажами, но они не смогли повторить успех оригинальных лент.

Каким может быть взрослый Кевин в новом фильме

Еще в конце 2025 года Калкин говорил, что не прочь вернуться к образу Кевина и даже имеет собственную идею для продолжения. По замыслу актера, на этот раз главным соперником его героя могла бы стать не пара грабителей, а собственный ребенок.

Калкин представляет своего персонажа в роли отца, много работающего и недостаточно внимания уделяет сыну. Ребенок обижается на него, а затем решает не впускать отца в дом и устраивает для него ловушки.

"У меня была такая идея... Я или вдовец, или разведенный. Я воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю, но не уделяю достаточно внимания, а ребенок начинает на меня злиться, а потом меня запирают. Сын не пускает меня домой и расставляет для меня ловушки", - делился своими планами актер.

По словам Калкина, таким образом, дом мог бы стать метафорой отношений между отцом и сыном, а главной задачей взрослого Кевина было бы вернуть любовь своего ребенка.

В настоящее время переговоры о новом фильме еще продолжаются. Что касается официального подтверждения от Disney о запуске "Сам дома 7" и участии Маколея Калкина в проекте, то его пока нет.

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