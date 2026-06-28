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"МастерШеф-17": яким був суперфінал та хто переміг

21:41 28.06.2026 Нд
2 хв
У вирішальній кулінарній битві змагалися лише двоє
aimg Сюзанна Аль Маріді
"МастерШеф-17": яким був суперфінал та хто переміг Суперфіналісти "МастерШеф-17" (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
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У неділю, 28 червня, відбувся суперфінал 17 сезону шоу "МастерШеф", де за звання найкращого кулінара змагалися лише двоє учасників - Аліна Кузьменко та Микита Сновида.

Хто здобув перемогу у фіналі, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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Яким був суперфінал "МастерШеф-17"

Суперфінал перевірив учасників на витримку, майстерність і креативність. Кожен із них мав створити гастрономічну концепцію, яка могла б стати основою власного ресторану.

Окрім технічної майстерності, судді оцінювали ідею, подачу, баланс смаків та загальне враження від авторських сетів. Саме цей етап визначив, хто з двох фіналістів здатен мислити як шеф майбутнього.

Чим вразила Аліна Кузьменко

Кулінарка присвятила свій ресторан українській гостинності, зробивши головним символом хліб. Він є уособленням дому, тепла та традицій.

У меню вона осучаснила знайомі українські продукти та рецепти. На закуску подала фаршировану щуку з буряковим желе, а як основну страву - запечене м’ясо в тісті з картоплею.

Десерт складався з тістечок із заварним кремом та регіональними ягодами.

Чим вражав Микита Сновида

Учасник презентував ресторан "Під шкірою української землі", у якому досліджує українське коріння та силу землі, яка об’єднує народ.

На закуску Микита подав таратуту з овечим сиром і соусом із квасу під назвою "Пам’ять про перше кохання".

Основною стравою стало каре ягняти з картоплею та грибною "землею" під назвою "Пам’ять про пращурів".

Завершував сет десерт із фісташкової лакітки з білого шоколаду, терпким соусом із хурми та цвітом мигдалю й розмарину.

Хто переміг у "МастерШеф-17"

Після оцінки всіх страв судді оголосили тріумфатора - ним став Микита Сновида, якому 21 рік.


Хлопець родом з Самара й працює у молодіжному центрі. Він активно експериментує зі смаками та подачею, розглядаючи кухню як форму мистецтва.

З дитинства захоплювався творчістю та спортом, що сформувало його підхід до готування. У кулінарії поєднує інтуїцію, нестандартне мислення креатив і точність.

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