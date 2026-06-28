"МастерШеф-17": каким был суперфинал и кто победил

В воскресенье, 28 июня, состоялся суперфинал 17 сезона шоу "МастерШеф", где за звание лучшего кулинара соревновались только двое участников - Алина Кузьменко и Никита Сновида.

Кто одержал победу в финале, узнайте в материале РБК-Украина .

Каким был суперфинал "МастерШеф-17"

Суперфинал проверил участников на выдержку, мастерство и креативность. Каждый из них должен был создать гастрономическую концепцию, которая могла бы стать основой собственного ресторана.

Кроме технического мастерства судьи оценивали идею, подачу, баланс вкусов и общее впечатление от авторских сетов. Именно этот этап определил, кто из двух финалистов способен мыслить как шеф будущего.

Чем поразила Алина Кузьменко

Кулинарка посвятила свой ресторан украинскому гостеприимству, сделав главным символом хлеб. Он является олицетворением дома, тепла и традиций.

В меню она осовременила знакомые украинские продукты и рецепты. На закуску подала фаршированную щуку со свекольным желе, а как основное блюдо – запеченное мясо в тесте с картофелем.

Десерт состоял из пирожных с заварным кремом и региональными ягодами.

Чем поражал Никита Сновида

Участник презентовал ресторан "Під шкірою української землі", в котором исследует украинские корни и силу земли, объединяющей народ.

На закуску Никита подал таранту с овечьим сыром и соусом из кваса под названием "Пам’ять про перше кохання".

Основным блюдом стало каре ягненка с картофелем и грибной "землей" под названием "Пам’ять про пращурів".

Завершал сет десерт из фисташковой латки из белого шоколада, терпким соусом из хурмы и цветом миндаля и розмарина.

Кто победил в "МастерШеф-17"

После оценки всех блюд судьи объявили триумфатора – им стал Никита Сновида, которому 21 год.



Парень родом из Самара и работает в молодежном центре. Он активно экспериментирует со вкусами и подачей, рассматривая кухню как вид искусства.

С детства увлекался творчеством и спортом, что сформировало его подход к приготовлению пищи. В кулинарии он сочетает интуицию, нестандартное мышление, креативность и точность.