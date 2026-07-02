"Міг жити найкраще життя". Яценко відповів на хейт через нову посаду

Заслужений артист України та диригент Вадим Яценко відреагував на хвилю критики після свого призначення художнім керівником хору імені Григорія Верьовки. Він розповів про перші дні в колективі та пояснив, чому наважився взятися за цю роботу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook артиста.

Як Яценко відповів на критику щодо нової посади

За словами диригента, після новини про його призначення в соцмережах з'явилося чимало критичних дописів. В одному з таких чоловік попросив вибачення у засновника хору Григорія Верьовка за його призначення.

Яценко наголосив, що історію колективу не можна оцінювати поверхово. Він визнав, що хор був створений у радянські часи, однак це не применшує його внеску у збереження української музичної традиції.

"Чи є хор продуктом радянської системи? Так. Чи є в цьому вина колективу? Ні. Чи були видатні керівники цього хору частиною тієї системи? Так. Чи є вони цінними для української культури? Беззаперечно, так", - зазначив він.

Яценко зауважив, що в біографії Верьовки немає проявів опору чи дисидентства проти системи.

"Але його діяльність сприяла збереженню української традиції в складних умовах уніфікації всіх культур народів Союзу під велике крило культури російської", - написав він.

Яценко про нову посаду (скриншоти)

Культ Авдієвського

Окремо новий художній керівник зупинився на постаті Анатолія Авдієвський, який очолював хор протягом п'яти десятиліть. Яценко наголосив, що визнає його величезний внесок у розвиток колективу, однак атмосфера в будівлі справила на нього неоднозначне враження.

"Культ Авдієвського відчувається відразу, щойно переступаєш поріг будівлі на бульварі Шевченка, навіть через десять років після його відходу. На третьому поверсі стоїть бюст Верьовки. Біля нього - фото Авдієвського, і все це до сьогодні було обставлене букетами зі штучних квітів. Трохи моторошно", - зазначив він.

Яценко про культ особистості в хорі (скриншоти)

Крім того, диригент висловився про перші дні роботи, які не обійшлися без непорозумінь.

"За два дні я багато чого побачив. Зрозумів, що треба робити ще більше. Сварився з різними людьми, які думають, що можуть щось зробити без мого відома. Запустив роботу над першим великим проектом! Чи буде це складно? О так! Чи буду я йти шляхом, який уже був протоптаний раніше? О ні", - підкреслив він.

Вадим Яценко (фото: instagram.com/hominchoir)

Наприкінці допису диригент підкреслив, що міг "жити найкраще життя" та проводити час з родиною, але обрав робити історію.

"Історію, в якій чудових колективів тепер два й за які перегризу любого. Ви, напевно, вже десь чули, що я ніколи не дам ображати своїх. І в нас все обов’язково вийде", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Яценко оголосив про звільнення з Львівської опери, в якій працював протягом восьми років. Згодом стало відомо, що він очолив хор імені Григорія Верьовки. Вадим також наголосив, що продовжує працювати в хорі "Гомін".