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"Далі - ще цікавіше". Вадим Яценко звільнився з Львівської опери

15:47 29.06.2026 Пн
3 хв
Стало відомо, де тепер працюватиме диригент
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Далі - ще цікавіше". Вадим Яценко звільнився з Львівської опери Вадим Яценко (фото: instagram.com/hominchoir)
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Художній керівник хору "Гомін" та диригент Вадим Яценко повідомив, що залишає Львівську національну оперу, де протягом восьми років працював головним хормейстером.

Що відомо про звільнення артиста, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

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Що сказав Яценко про своє звільнення

Диригент подякував за роки роботи колегам, генеральному директору й художньому керівнику Львівської національної опери Василю Вовкуну. Він зізнався, що цей етап став для нього справжньою школою життя та мистецтва.

"Це була велика школа життя. Це була велика школа мистецтва. Я ніколи не перестану дякувати Василю за те, що саме з нього все почалося. За те, що я тепер знаю й умію. І за те, що маю велику радість і честь називати його своїм другом", - написав він.

Яценко з теплом згадав свій "наймодніший" кабінет, хор, з яким працював багато років, а також як допомагав на початку повномасштабної війни.

"Не забуду свій наймодніший кабінет у театрі - з постерами найкрутіших рок-гуртів, футболістів і легендарною фразою гурту "Курган і Agregat" на виході з нього. З диваном за 700 гривень, який я купив, щоб люди, які на початку війни приїжджали до Львова, мали де спати", - поділився він.

Наостанок Вадим заінтригував новим етапом у житті.

"Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю! Не плакати. Прийду - перевірю! Далі - ще цікавіше", - додав він.

&quot;Далі - ще цікавіше&quot;. Вадим Яценко звільнився з Львівської опериЯценко звільнився з Львівської опери (фото: facebook.com/vadym.yatsenko.5)

Що відомо про нову роботу Яценка

Після відходу з Львівської національної опери Вадим очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, про що колектив розповів у Facebook.

"Для мене це провідний музичний колектив країни з унікальним рівнем впізнаваності та мистецького авторитету. Моє завдання - розвивати цей потенціал, розширювати масштаби діяльності колективу, створювати нові концертні проєкти, відкривати нові сценічні майданчики в Україні та за її межами, щоб хор і надалі залишався символом української музичної культури та впевнено рухався вперед", - зазначив Яценко.

Нагадаємо, у 2025 році Вадиму Яценку було присвоєно звання заслуженого артиста України. Він також є художнім керівником і диригентом львівського муніципального хору "Гомін", який здобув широку популярність завдяки сучасному переосмисленню української хорової музики.

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