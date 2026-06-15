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Могилевська показала, як пережила нічний удар по Києву: поруч спала її маленька донька

10:34 15.06.2026 Пн
2 хв
Співачка показала відео, на якому під час атаки чути вибухи
aimg Іванна Пашкевич
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як пережила ніч під час масованої атаки РФ на Київ.

Могилевська показала ніч під вибухи

У ніч проти 15 червня росіяни вкотре масовано атакували Київ ракетами та дронами.

Під час обстрілу Наталія Могилевська опублікувала відео з дому.

На кадрах чути гучні вибухи. Поруч зі співачкою у цей момент спала її молодша донька.

“На жаль, сьогодні це тільки початок… Вже немає ані слів, ані сліз... Тримаймося… P.S. Всі в укриття, у кого є воно”, - написала артистка.

У коментарях підписники запитали артистку, чому вона не перебуває в укритті разом із дітьми.

На це співачка відповіла, що укриття поруч немає - як і в багатьох українців.

Обстріл Києва 15 червня: що відомо

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву та області.

Зокрема, у столиці внаслідок атаки постраждала Києво-Печерська лавра. Було зафіксовано займання на території святині, зокрема на даху Успенського собору.

Під ударом опинилася і Київщина. У регіоні пошкоджено будинки у п’яти районах, серед постраждалих є дитина.

Також під час нічної атаки росіяни пошкодили Національну кіностудію імені Олександра Довженка.

Внаслідок пожежі було знищено найбільшу костюмну колекцію України - близько 100 тисяч костюмів та майже три мільйони одиниць одягу.

Загалом цієї ночі окупанти застосували проти України:

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”;
  • 34 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/“Іскандер-К”;
  • 611 ударних та імітаційних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та “Пародія”.

Основний удар ворог спрямував по Києву.

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