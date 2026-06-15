Могилевская показала, как пережила ночной удар по Киеву: рядом спала ее маленькая дочь

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как пережила ночь во время массированной атаки РФ на Киев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.
В ночь на 15 июня россияне в очередной раз массированно атаковали Киев ракетами и дронами.
Во время обстрела Наталья Могилевская опубликовала видео из дома.
На кадрах слышны громкие взрывы. Рядом с певицей в этот момент спала ее младшая дочь.
"К сожалению, сегодня это только начало... Уже нет ни слов, ни слез... Держимся... P.S. Все в укрытие, у кого есть оно", - написала артистка.
В комментариях подписчики спросили артистку, почему она не находится в укрытии вместе с детьми.
На это певица ответила, что укрытия рядом нет - как и у многих украинцев.
В ночь на 15 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Киеву и области.
В частности, в столице в результате атаки пострадала Киево-Печерская лавра. Было зафиксировано возгорание на территории святыни, в частности на крыше Успенского собора.
Под ударом оказалась и Киевская область. В регионе повреждены дома в пяти районах, среди пострадавших есть ребенок.
Также во время ночной атаки россияне повредили Национальную киностудию имени Александра Довженко.
В результате пожара была уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины - около 100 тысяч костюмов и почти три миллиона единиц одежды.
Всего этой ночью оккупанты применили против Украины:
Основной удар враг направил по Киеву.