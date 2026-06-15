"На -1 дуже небезпечно": Леся Нікітюк дала важливу пораду після обстрілу Києва

Українська телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала масовану атаку Росії на Київ та розповіла, де ховалася під час нічного обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Нікітюк розповіла про ніч під час атаки

У ніч проти 15 червня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Однією з головних цілей ворога стала столиця.

Росіяни атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Під час повітряної тривоги Леся Нікітюк перебувала вдома разом із сином.

Телеведуча не стала ігнорувати небезпеку та спустилася в підземний паркінг.

За словами Нікітюк, вона ховалася на мінус третьому поверсі, однак навіть там ситуація залишалася тривожною.

Леся Нікітюк звернулася до українців після важкої ночі (скріншот)

Зірка розповіла, що дим і запах гару відчувалися навіть глибоко під землею.

Саме тому вона закликала українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

"Паркінг -3. Все вже в диму. Страшна ніч. І як показала практика, навіть на -1 поверх паркінгу дуже небезпечний. Та що тут казати. Навіть на -3 дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою, ховайтесь. І ховайтесь глибше", - висловилась знаменитість.

Леся Нікітюк звернулася до українців після важкої ночі (скріншот)

Що відомо про атаку 15 червня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 14 червня Росія запустила по Україні 70 ракет різних типів і 611 ударних та імітаційних дронів.

Сили ППО знищили або подавили 632 повітряні цілі - 50 ракет і 582 безпілотники.

Головний удар цієї ночі припав на Київ. У столиці загинули щонайменше п’ятеро людей, понад 30 були поранені, серед них - двоє дітей.

У місті зафіксували 26 пожеж, пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, підприємства та навчальні заклади.

Серед пошкоджених об’єктів - приміщення ВАКС, цех Національної кіностудії імені Довженка, сортувальний термінал "Нової пошти" та Успенський собор Києво-Печерської лаври.