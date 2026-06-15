ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"На -1 очень опасно": Леся Никитюк дала важный совет после обстрела Киева

11:42 15.06.2026 Пн
2 мин
Телеведущая эмоционально обратилась к украинцам
aimg Иванна Пашкевич
"На -1 очень опасно": Леся Никитюк дала важный совет после обстрела Киева Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская телеведущая Леся Никитюк прокомментировала массированную атаку России на Киев и рассказала, где пряталась во время ночного обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Могилевская показала, как пережила ночной удар по Киеву: рядом спала ее маленькая дочь

Никитюк рассказала о ночи во время атаки

В ночь на 15 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Одной из главных целей врага стала столица.

Россияне атаковали Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Во время воздушной тревоги Леся Никитюк находилась дома вместе с сыном.

Телеведущая не стала игнорировать опасность и спустилась в подземный паркинг.

По словам Никитюк, она пряталась на минус третьем этаже, однако даже там ситуация оставалась тревожной.

&quot;На -1 очень опасно&quot;: Леся Никитюк дала важный совет после обстрела КиеваЛеся Никитюк обратилась к украинцам после тяжелой ночи (скриншот)

Звезда рассказала, что дым и запах гари ощущались даже глубоко под землей.

Именно поэтому она призвала украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

"Паркинг -3. Все уже в дыму. Страшная ночь. И как показала практика, даже на -1 этаж паркинга очень опасен. Да что тут говорить. Даже на -3 дышали горелым. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью, прячьтесь. И прячьтесь глубже", - высказалась знаменитость.

&quot;На -1 очень опасно&quot;: Леся Никитюк дала важный совет после обстрела КиеваЛеся Никитюк обратилась к украинцам после тяжелой ночи (скриншот)

Что известно об атаке 15 июня

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 14 июня Россия запустила по Украине 70 ракет различных типов и 611 ударных и имитационных дронов.

Силы ПВО уничтожили или подавили 632 воздушные цели - 50 ракет и 582 беспилотника.

Главный удар этой ночью пришелся на Киев. В столице погибли по меньшей мере пять человек, более 30 были ранены, среди них - двое детей.

В городе зафиксировали 26 пожаров, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, предприятия и учебные заведения.

Среди поврежденных объектов - помещения ВАКС, цех Национальной киностудии имени Довженко, сортировочный терминал "Новой почты" и Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Еще больше интересного:

Зеленский объяснил, как ПВО смогла сбить баллистику во время атаки на Киев

"Цирконы", баллистика и не только: как отработала ПВО во время удара по Киеву и регионам

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Леся Никитюк Обстрел Киева Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, Епифаний отреагировал на удар РФ
Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, Епифаний отреагировал на удар РФ
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни