"На нее нет запросов": Геннадий Витер ответил певице СолоХа после ее громких обвинений

Продюсер проекта "Музична платформа" Геннадий Витер отреагировал на заявления певицы СолоХи , которая обвинила его в вымогательстве денег за участие в концерте.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина .

Что заявила СолоХа

Ранее певица СолоХа публично рассказала, почему, по ее словам, не выступает на "Музичній платформі".

Артистка заявила, что после одного из ее выступлений более года назад главный продюсер проекта якобы требовал у нее деньги.

"Главный продюсер "Музичної платформи" Геннадий Витер требует деньги с артистов. Я сейчас говорю именно о себе: с меня требовали деньги. А я считаю, что артист не должен платить за участие в этом", - сказала исполнительница.

По словам звезды, речь шла примерно о 5 тысячах долларов. Она также утверждала, что после отказа платить ее номер якобы вырезали из эфира.

СолоХа добавила, что позже пыталась лично поговорить с Витером, однако, по ее словам, разговора не состоялось.

Геннадий Витер ей ответил

В ответ Геннадий Витер заявил, что "Музична платформа" является коммерческим проектом, который не финансируется государством или телеканалами.

"Проект "Музична платформа" является коммерческим. Мы не принадлежим государству. Нас не финансируют телеканалы. Мы собираем деньги сами", - сказал он.

По словам продюсера, инвесторами проекта фактически являются зрители, которые покупают билеты, а также артисты, на чьи имена есть спрос.

"Кто выступает инвестором этого проекта? Зритель, который за свои средства покупает билеты на имена артистов. Артисты, на чьи имена готов зритель купить именно эти билеты. Извините, но на певицу СолоХу у нас запросов нет", - заявил певец.

Он добавил, что это, по его мнению, не обязательно является проблемой самой артистки, однако считает, что ей стоит больше сосредоточиться на творчестве.

"Надо заниматься творчеством, и тогда обязательно свой зритель появится", - сказал продюсер.

Геннадий подтвердил, что неприятный инцидент с певицей действительно был.

По его словам, номер СолоХи был отснят, однако ситуация осложнилась из-за якобы отмененных коммерческих договоренностей со спонсорами.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Номер певицы СолоХи был отснят. У нас были коммерческие договоренности именно по спонсорам. Но в день концерта именно эти договоренности почему-то были отменены", - пояснил он.

По словам Витера, после этого между ним и артисткой возникла напряженная коммуникация.

"В течение нескольких дней певица СолоХа на самом деле устраивала мне какие-то ловушки, истерики, все что угодно. Но последней точкой был момент, когда меня набрал ее муж", - сказал продюсер.

Он утверждает, что именно после этого команда приняла решение больше не сотрудничать с певицей.

"После этого командой было решено: с певицей СолоХой мы не работаем и номер в эфир не выдаем", - заявил он.

"Мы даем площадку молодым именам"

Продюсер также подчеркнул, что "Музична платформа" открыта к новым артистам, однако, по его словам, для участия важны или сильная песня, или яркая харизма исполнителя.

"На площадке "Музичної платформи" всегда очень много артистов. Очень много новых молодых имен. И мы с радостью будем давать площадку этим именам. Потому что либо очень крутая песня, либо очень харизматичный артист", - сказал Геннадий.

Геннадий Витер (фото: instagram.com/genaviter_official)

В то же время он отметил, что на проекте также часто появляются известные украинские артисты.

"У нас очень часто появляются наши метры. И это не о коммерции. Это главное - о поддержке именно этих людей и этой музыки", - добавил он.

Комментируя обвинения артистки, Геннадий Витер заявил, что не знает хитов СолоХи, однако, по его словам, она "любит конфликтовать".

"Если ты талантливый человек, то ты не будешь искать призраки скандалов. Я не знаю на самом деле хитов певицы СолоХи, но знаю всегда, что этот человек любит конфликтовать. Это, извините, ваш выбор", - сказал продюсер.

В конце обращения Витер анонсировал предстоящий концерт "Музичної платформи" и интригующе прокомментировал возможное присутствие СолоХи.

"26 июня "Музична платформа" на V'YAVA Garden. Приходите и увидите, а будет там певица СолоХа или нет", - подытожил он.