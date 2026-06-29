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Наталка Денисенко розкрила, як син відреагував на її заручини з Савранським

21:23 29.06.2026 Пн
2 хв
Хлопчик поставив мамі несподіване запитання
aimg Сюзанна Аль Маріді
Наталка Денисенко розкрила, як син відреагував на її заручини з Савранським Наталка Денисенко з сином (фото: instagram.com/savransky_yuriy)
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Наталка Денисенко вперше зізналася, як її син Андрійко сприйняв заручини з Юрієм Савранським. За словами знаменитості, хлопчик поставився до події спокійно та навіть вразив запитанням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.

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Як син Денисенко відреагував на її заручини

Після романтичної пропозиції в Туреччині акторка повернулася в Україну та поспілкувалася зі своїми підписниками в сториз. Один з них поцікавився, як на заручини відреагував її син Андрійко.

Судячи зі слів Наталки, хлопчик не продемонстрував бурхливих емоцій, адже за характером він доволі стриманий. Крім того, Юрій вже давно став для нього близькою людиною.

"Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Спитав, чи дорога каблучка. Він не зрозумів, навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри і він на нього дуже гарно впливає", - написала Денисенко.

Наталка Денисенко розкрила, як син відреагував на її заручини з СавранськимДенисенко про реакцію сина на заручини (скриншот)

Як Савранський зробив пропозицію Денисенко

Про заручини пара повідомила 26 червня. Освідчення відбулося біля стародавнього храму Аполлона в місті Сіде.

Савранський став перед акторкою на одне коліно та попросив стати його дружиною, на що вона дала згоду. Для неї ця подія стала сюрпризом.

Заручини Денисенко та Савранського (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для Наталки цей шлюб стане другим. Навесні 2025 року вона офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років подружнього життя. Колишнє подружжя виховує спільного сина Андрія. Юрій також раніше був одружений, у нього двоє дітей.

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