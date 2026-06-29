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Наталка Денисенко раскрыла, как сын отреагировал на ее помолвку с Савранским

21:23 29.06.2026 Пн
2 мин
Мальчик задал маме неожиданный вопрос
aimg Сюзанна Аль Мариди
Наталка Денисенко раскрыла, как сын отреагировал на ее помолвку с Савранским Наталка Денисенко с сыном (фото: instagram.com/savransky_yuriy)
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Наталка Денисенко впервые призналась, как ее сын Андрюша воспринял помолвку с Юрием Савранским. По словам знаменитости, мальчик отнесся к произошедшему спокойно и даже поразил вопросом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

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Как сын Денисенко отреагировал на ее помолвку

После романтического предложения в Турции актриса вернулась в Украину и пообщалась со своими подписчиками в сторис. Один из них поинтересовался, как на помолвку отреагировал ее сын Андрюша.

Судя по словам Наталки, мальчик не продемонстрировал бурных эмоций, ведь по характеру он достаточно сдержан. Кроме того, Юрий уже давно стал для него близким человеком.

"Спокойно. Андрюша вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, потому что Юра и так уж мой муж. Сыночек очень привык к Юре и он на него очень хорошо влияет", - написала Денисенко.

Наталка Денисенко раскрыла, как сын отреагировал на ее помолвку с СавранскимДенисенко о реакции сына на помолвку (скриншот)

Как Савранский сделал предложение Денисенко

О помолвке пара сообщила 26 июня. Предложение руки и сердца произошло у древнего храма Аполлона в городе Сиде.

Савранский встал перед актрисой на одно колено и попросил стать его женой, на что она дала согласие. Для нее это событие стало сюрпризом.

Помолвка Денисенко и Савранского (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для Наталки этот брак станет вторым. Весной 2025 года она официально развелась с актером Андреем Фединчиком после восьми лет супружеской жизни. Бывшие супруги воспитывают общего сына Андрея. Юрий также ранее был женат, у него есть двое детей.

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