Наталка Денисенко розкрила, як син відреагував на її заручини з Савранським

Як син Денисенко відреагував на її заручини

Після романтичної пропозиції в Туреччині акторка повернулася в Україну та поспілкувалася зі своїми підписниками в сториз. Один з них поцікавився, як на заручини відреагував її син Андрійко.

Судячи зі слів Наталки, хлопчик не продемонстрував бурхливих емоцій, адже за характером він доволі стриманий. Крім того, Юрій вже давно став для нього близькою людиною.

"Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Спитав, чи дорога каблучка. Він не зрозумів, навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри і він на нього дуже гарно впливає", - написала Денисенко.

Денисенко про реакцію сина на заручини (скриншот)

Як Савранський зробив пропозицію Денисенко

Про заручини пара повідомила 26 червня. Освідчення відбулося біля стародавнього храму Аполлона в місті Сіде.

Савранський став перед акторкою на одне коліно та попросив стати його дружиною, на що вона дала згоду. Для неї ця подія стала сюрпризом.

Заручини Денисенко та Савранського (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для Наталки цей шлюб стане другим. Навесні 2025 року вона офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років подружнього життя. Колишнє подружжя виховує спільного сина Андрія. Юрій також раніше був одружений, у нього двоє дітей.