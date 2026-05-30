Навіщо Джолі приїжджала в Україну та чому обрала саме Херсон: розкрито важливі деталі

Просила поради

За словами Дулі, акторка заздалегідь радилася з ним щодо поїздки та хотіла на власні очі побачити, як живуть українці поблизу лінії фронту. Саме тому серед кількох можливих напрямків було обрано Херсон - місто, яке щодня потерпає від російських атак.

"Я зустрівся з нею в Лондоні незадовго до її поїздки, і вона просила моєї поради щодо того, куди їй слід поїхати. Вона справжня гуманітарна діячка. Її чуйність та співчуття до людей… Завжди прагне зрозуміти, як живеться людям в умовах війни", - пояснив він.

Дулі додав, що саме в цьому українському місті працюють гуманітарні команди та карети швидкої допомоги його організації, тож вони могли забезпечити безпеку зірки під час візиту. Крім того, саме Херсон, на його думку, найкраще демонструє реалії життя цивільних людей у прифронтових умовах.

"Тому ми запропонували їй Херсон, адже саме там працюють наші карети швидкої допомоги. ​​Знав, що там ми зможемо надійно про неї подбати. І це було місце, де вона б справді зрозуміла, як живеться людям на передовій в Україні", - сказав гуманітарний діяч.

Незмінна підтримка

За словами фотографа, який до речі, є й гарним товаришем голлівудської зірки, Джолі давно підтримує Україну та щиро переймається долею її мешканців. Він нагадав, що акторка приїжджала до нашої країни ще невдовзі після початку повномасштабної війни та постійно цікавилася ситуацією тут.

Також вони разом неодноразово привертали увагу міжнародної аудиторії до українських благодійних і волонтерських ініціатив через соціальні мережі. Дулі назвав Джолі людиною, яка прагне не просто висловлювати підтримку, а особисто бачити та розуміти, через що проходять люди під час війни.

Фотограф переконаний, що поява голлівудської зірки в Херсоні мала великий моральний ефект для місцевих жителів і військових. За його словами, після поїздки він отримав чимало повідомлень від українців, які були зворушені тим, що знаменитість світового масштабу приїхала до одного з найнебезпечніших регіонів країни.

"Отримав безліч повідомлень, зокрема від двох солдатів, яких я знаю роками, і які перебувають на передовій. Вони розповідали, як сильно їх порадувало бачити її там, під антидроновою сіткою, коли вона справді розуміла, якою є ситуація. Мені здається, настрій людей, у тому числі й мешканців Херсона, був настільки піднесеним, що хтось розповідав про їхнє місто, де, як ми знаємо відбувається "людське сафарі", - сказав він.

Борщ і мариновані помідори

Дулі також поділився кумедною подробицею: він припускає, що під час перебування в Україні Джолі куштувала борщ. Ба більше, раніше акторка вже знайомилася зі стравами української кухні. Зокрема, під час одного із заходів у Нью-Йорку він пригощав її маринованими помідорами, які привіз із Харкова від місцевої мешканки.

"Готував для неї в Нью-Йорку. Я проводив захід у її центрі Atelier Jolie у Нью-Йорку, близько двох років тому. На перше подав мариновані помідори, які привіз з Харкова від бабусі, на ім'я Люба. Вона їх куштувала", - додав Джайлз.

Джолі в Україні

Для Анджеліни Джолі поїздка до Херсона не стала першим візитом до України під час повномасштабної війни. Ще навесні 2022 року голлівудська акторка несподівано приїхала до Львова, де зустрілася з переселенцями, відвідала медичний заклад та поспілкувалася з українцями, які постраждали через російське вторгнення. Її поява тоді викликала великий резонанс як в Україні, так і за кордоном.

Відтоді Джолі неодноразово демонструвала підтримку нашій країні. Вона привертала увагу міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації в Україні, підтримувала благодійні ініціативи та розповідала про наслідки війни для мирного населення.