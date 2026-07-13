"Навіть не ставайте в чергу". Тіна Кароль з гумором зізналася, якою буде свекрухою
Співачка Тіна Кароль поділилася новими подробицями про життя свого 17-річного сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії. Артистка розповіла, яку професію він уже обрав, що відомо про його особисте життя та з гумором відповіла, якою буде свекрухою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар співачки проєкту "Тур зірками".
Що сказала Кароль про навчання та особисте життя сина
За словами артистки, Веніамін уже визначився з майбутньою професією та почав навчання за обраним напрямом.
"Він визначився з майбутньою професією, саме вже починає її отримувати, тому що старші класи - це вже розпреділення на направленості. Він політолог та економіст", - сказала вона.
Кароль зауважила, що хлопець вже вміє вдало вести розмови на складні теми.
"Йому вистачає логіки, розуму навіть у 17 років вести дискусію про політику і економіку", - розповіла вона.
Кароль розповіла про сина (фото: facebook.com/tina.karol)
Водночас із особистим життям у Веніаміна поки все спокійно.
"До обраниці в нас ще не дійшло", - сказала зіркова мама.
А от на запитання про те, якою свекрухою вона буде у майбутньому, Тіна відповіла з властивим їй почуттям гумору.
"Жахливою. Просто не ставайте в чергу навіть", - пожартувала вона.
Що відомо про сина Тіни Кароль
Хлопець, якого артистка народила у шлюбі з Євгеном Огіром, з раннього віку навчається в Англії.
Тіна неодноразово наголошувала, що для неї було критично важливо зберегти коріння сина. Саме тому Веніамін жив не в гуртожитку, а в українській родині.
Він відвідував українську громаду, ходив до церкви, грав на барабанах та фортепіано, а також займався українськими народними танцями, зокрема гопаком.
Окрім української мови, Веніамін вільно володіє англійською, а також вивчає французьку та іспанську. Кароль також розповідала, що син виріс дуже самостійним, скромним і допитливим.