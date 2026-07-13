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"Навіть не ставайте в чергу". Тіна Кароль з гумором зізналася, якою буде свекрухою

16:11 13.07.2026 Пн
2 хв
Артистка розповіла про навчання та особисте життя 17-річного сина
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Навіть не ставайте в чергу". Тіна Кароль з гумором зізналася, якою буде свекрухою Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
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Співачка Тіна Кароль поділилася новими подробицями про життя свого 17-річного сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії. Артистка розповіла, яку професію він уже обрав, що відомо про його особисте життя та з гумором відповіла, якою буде свекрухою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар співачки проєкту "Тур зірками".

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Що сказала Кароль про навчання та особисте життя сина

За словами артистки, Веніамін уже визначився з майбутньою професією та почав навчання за обраним напрямом.

"Він визначився з майбутньою професією, саме вже починає її отримувати, тому що старші класи - це вже розпреділення на направленості. Він політолог та економіст", - сказала вона.

Кароль зауважила, що хлопець вже вміє вдало вести розмови на складні теми.

"Йому вистачає логіки, розуму навіть у 17 років вести дискусію про політику і економіку", - розповіла вона.

&quot;Навіть не ставайте в чергу&quot;. Тіна Кароль з гумором зізналася, якою буде свекрухою Кароль розповіла про сина (фото: facebook.com/tina.karol)​​​​​​​

Водночас із особистим життям у Веніаміна поки все спокійно.

"До обраниці в нас ще не дійшло", - сказала зіркова мама.

А от на запитання про те, якою свекрухою вона буде у майбутньому, Тіна відповіла з властивим їй почуттям гумору.

"Жахливою. Просто не ставайте в чергу навіть", - пожартувала вона.


Що відомо про сина Тіни Кароль

Хлопець, якого артистка народила у шлюбі з Євгеном Огіром, з раннього віку навчається в Англії.

Тіна неодноразово наголошувала, що для неї було критично важливо зберегти коріння сина. Саме тому Веніамін жив не в гуртожитку, а в українській родині.

Він відвідував українську громаду, ходив до церкви, грав на барабанах та фортепіано, а також займався українськими народними танцями, зокрема гопаком.

Окрім української мови, Веніамін вільно володіє англійською, а також вивчає французьку та іспанську. Кароль також розповідала, що син виріс дуже самостійним, скромним і допитливим.

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