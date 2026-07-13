"Навіть не ставайте в чергу". Тіна Кароль з гумором зізналася, якою буде свекрухою

Що сказала Кароль про навчання та особисте життя сина

За словами артистки, Веніамін уже визначився з майбутньою професією та почав навчання за обраним напрямом.

"Він визначився з майбутньою професією, саме вже починає її отримувати, тому що старші класи - це вже розпреділення на направленості. Він політолог та економіст", - сказала вона.

Кароль зауважила, що хлопець вже вміє вдало вести розмови на складні теми.

"Йому вистачає логіки, розуму навіть у 17 років вести дискусію про політику і економіку", - розповіла вона.

Кароль розповіла про сина (фото: facebook.com/tina.karol)​​​​​​​

Водночас із особистим життям у Веніаміна поки все спокійно.

"До обраниці в нас ще не дійшло", - сказала зіркова мама.

А от на запитання про те, якою свекрухою вона буде у майбутньому, Тіна відповіла з властивим їй почуттям гумору.

"Жахливою. Просто не ставайте в чергу навіть", - пожартувала вона.



Що відомо про сина Тіни Кароль

Хлопець, якого артистка народила у шлюбі з Євгеном Огіром, з раннього віку навчається в Англії.

Тіна неодноразово наголошувала, що для неї було критично важливо зберегти коріння сина. Саме тому Веніамін жив не в гуртожитку, а в українській родині.

Він відвідував українську громаду, ходив до церкви, грав на барабанах та фортепіано, а також займався українськими народними танцями, зокрема гопаком.

Окрім української мови, Веніамін вільно володіє англійською, а також вивчає французьку та іспанську. Кароль також розповідала, що син виріс дуже самостійним, скромним і допитливим.