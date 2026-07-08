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Названо всіх претендентів на "Еммі-2026": хто б'є рекорди за кількістю номінацій

21:57 08.07.2026 Ср
4 хв
Абсолютним лідером став серіал, який опинився у 25 категоріях премії
aimg Сюзанна Аль Маріді
Названо всіх претендентів на "Еммі-2026": хто б'є рекорди за кількістю номінацій Премія "Еммі-2026" оголосила номінантів (колаж: РБК-Україна)
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Американська телевізійна академія оголосила номінантів 78-ї премії "Еммі", яка відзначає найкращі серіали та телевізійні проєкти. Абсолютним лідером став драматичний проєкт, який представив два сезони.

Детальніше про номінантів премії розповідає РБК-Україна з посиланням на Television Academy.

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Які серіали номінували на "Еммі-2026"

Найбільшу кількість номінацій цього року зібрав серіал "Пітт" (The Pitt) - він претендує одразу на 25 нагород. Серед комедій рекордсменом став фінальний сезон "Хитрощів" (Hacks) з 24 номінаціями.

Також вразила новинка Apple TV+ "Бухта вдів" (Widow’s Bay), яка отримала 19 номінацій. До числа фаворитів також увійшли "Ведмідь" (The Bear), "Кульгаві коні" (Slow Horses), "Дипломатка" та інші.

Церемонія вручення премії "Еммі-2026" відбудеться 14 вересня.

Повний список основних номінантів "Еммі-2026"

Найкращий драматичний серіал

  • "Дипломатка"
  • "Позолочене століття"
  • "Лицар сімох королівств"
  • "Рай"
  • "Пітт"
  • "Кульгаві коні"
  • "Друзі та сусіди"


Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Ведмідь"
  • "У Марго проблеми з грошима"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Убивства в одній будівлі"
  • "Правдива терапія"
  • "Бухта вдів"
  • "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал

  • "Все її вина"
  • "Звір у мені"
  • "Сварка" (Beef)
  • "ВДС Сент-Луїс"
  • "Історія кохання"


Найкращий актор драматичного серіалу

  • Стерлінг К. Браун - "Рай"
  • Гері Олдмен - "Кульгаві коні"
  • Марк Руффало - "Task"
  • Руфус Сьюелл - "Дипломатка"
  • Ноа Вайлі - "Пітт"

Найкращий актор комедійного серіалу

  • Яг’я Абдул-Матін II - "Wonder Man"
  • Стів Карелл - "Півень"
  • Меттью Ріс - "Бухта вдів"
  • Джейсон Сігел - "Правдива терапія"
  • Мартін Шорт - "Убивства в одній будівлі"

Названо всіх претендентів на &quot;Еммі-2026&quot;: хто б'є рекорди за кількістю номінацій "Убивства в одній будівлі" (кадр з серіалу)

Найкраща акторка драматичного серіалу

  • Керрі Кун - "Позолочене століття"
  • Чейз Інфініті - "The Testaments"
  • Кері Расселл - "Дипломатка"
  • Рея Сігорн - "Єдина"
  • Зендея - "Ейфорія"

Найкраща акторка комедійного серіалу

  • Квінта Брансон - "Початкова школа "Еббот"
  • Айо Едебірі - "Ведмідь"
  • Ель Фаннінг - "У Марго проблеми з грошима"
  • Ліза Кудроу - "Повернення"
  • Джин Смарт - "Хитрощі"

Названо всіх претендентів на &quot;Еммі-2026&quot;: хто б'є рекорди за кількістю номінаційДжин Смарт у "Хитрощах" (кадр з серіалу)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

  • Патрік Болл - "Пітт"
  • Біллі Крудап - "Ранкове шоу"
  • Шон Гетосі - "Пітт"
  • Герран Гауелл - "Пітт"
  • Джек Лоуден - "Кульгаві коні"
  • Том Пелфрі - "Завдання"
  • Карлос-Мануель Весга - "Єдина"

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

  • Тейлор Дірден - "Пітт"
  • Фіона Дуріф - "Пітт"
  • Еллісон Дженні - "Дипломатка"
  • Кетрін Ланаса - "Пітт"
  • Сепіде Моафі - "Пітт"
  • Джуліанна Ніколсон - "Рай"
  • Кароліна Видра - "Єдина"


Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

  • Дейл Дікі - "Бухта вдів"
  • Ганна Айнбіндер - "Хитрощі"
  • Джанель Джеймс - "Початкова школа "Еббот"
  • Кейт О’Флінн - "Бухта вдів"
  • Мішель Пфайффер - "У Марго проблеми з грошима"
  • Меган Столтер - "Хитрощі"
  • Джессіка Вільямс - "Правдива терапія"

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

  • Колман Домінго - "Чотири сезони"
  • Пол В. Даунс - "Хитрощі"
  • Гаррісон Форд - "Правдива терапія"
  • Нік Офферман - "У Марго проблеми з грошима"
  • Стівен Рут - "Бухта вдів"
  • Майкл Юрі - "Правдива терапія"
  • Тайлер Джеймс Вільямс - "Початкова школа "Еббот


Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

  • Різ Ахмед - "Fate"
  • Джейсон Бейтман - "Чорний кролик"
  • Чарлі Ганнем - "Monster: The Ed Gein Story"
  • Оскар Айзек - "Сварка"
  • Меттью Ріс - "Звір у мені"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

  • Клер Дейнс - "Звір у мені"
  • Саллі Філд - "Напрочуд кмітливі створіння"
  • Кері Малліган - "Сварка"
  • Сара Піджен - "Любовна історія"
  • Сара Снук - "Все її вина"


Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі

  • Джейсон Бейтман - "ВДС Сент-Луїс"
  • Річард Гедд - "Напівлюдина"
  • Девід Гарбор - "ВДС Сент-Луїс"
  • Річард Дженкінс - "ВДС Сент-Луїс"
  • Чарльз Мелтон - "Сварка"
  • Нік Офферман - "Убитий блискавкою"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі

  • Лінда Карделліні - "ВДС Сент-Луїс"
  • Дакота Фаннінг - "Все її вина"
  • Лорі Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"
  • Джой Сандей - "ВДС Сент-Луїс"
  • Юн Йо Чжон - "Сварка"
  • Констанс Зіммер - "Любовна історія"

Стауетки також можуть отримати запрошені актори. Крім того, премія визначить найкраще реаліті та вар'єте-шоу, а також телевезійну подію, яка проходила наживо. До номінантів останньої категорії увійшли премії "Греммі", "Тоні", "Оскар", "Золотий Глобус" та шоу в перерві "Суперобоула".

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