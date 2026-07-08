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Названы все претенденты на "Эмми-2026": кто бьет рекорды по количеству номинаций

21:57 08.07.2026 Ср
4 мин
Абсолютным лидером стал сериал, оказавшийся в 25 категориях премии
aimg Сюзанна Аль Мариди
Названы все претенденты на "Эмми-2026": кто бьет рекорды по количеству номинаций Премия "Эмми-2026" объявила номинантов (коллаж: РБК-Украина)
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Американская телевизионная академия объявила номинантов 78-й премии "Эмми", отмечающей лучшие сериалы и телевизионные проекты. Абсолютным лидером стал драматический проект, который представил два сезона.

Подробнее о номинантах премии рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Television Academy.

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Сериалы номинировали на "Эмми-2026"

Наибольшее количество номинаций в этом году собрал сериал "Питт" (The Pitt) - он претендует сразу на 25 наград. Среди комедий рекордсменом стал финальный сезон "Хитрости" (Hacks) с 24 номинациями.

Также поразила новинка Apple TV+ "Бухта вдов" (Widow's Bay), получившая 19 номинаций. В число фаворитов также вошли "Медведь" (The Bear), "Медленные лошади" (Slow Horses), "Дипломатка" и другие.

Церемония вручения премии "Эмми-2026" состоится 14 сентября.

Полный список основных номинантов "Эмми-2026"

Лучший драматический сериал

  • "Дипломатка"
  • "Позолоченный век"
  • "Рыцарь семи королевств"
  • "Рай"
  • "Питт"
  • "Медленные лошади"
  • "Друзья и соседи"


Лучший комедийный сериал

  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Медведь"
  • "У Марго проблемы с деньгами"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Правдивая терапия"
  • "Бухта вдов"
  • "Хитрости"

Лучший минисериал

  • "Все ее вина"
  • "Зверь во мне"
  • "Ссора" (Beef)
  • "ГКС Сент-Луис"
  • "История любви"


Лучший актер драматического сериала

  • Стерлинг К. Браун - "Рай"
  • Гэри Олдмэн - "Медленные лошади"
  • Марк Руффало - "Task"
  • Руфус Сьюэлл - "Димпломатка"
  • Ноа Вайли - "Питт"

Лучший актер комедийного сериала

  • Ягья Абдул-Матин II - "Wonder Man"
  • Стив Карелл - "Rooster"
  • Мэттью Рис - "Бухта вдов"
  • Джейсон Сигел - "Правдивая терапия"
  • Мартин Шорт - "Убийства в одном здании"

Названы все претенденты на &quot;Эмми-2026&quot;: кто бьет рекорды по количеству номинаций Убийства в одном здании (кадр из сериала)

Лучшая актриса драматического сериала

  • Кэрри Кун - "Позолоченный век"
  • Чейз Инфинити - "The Testaments"
  • Кэри Расселл - "Дипломатка"
  • Рея Сигорн - "Плюрибус"
  • Зендея - "Эйфория"

Лучшая актриса комедийного сериала

  • Квинта Брансон - "Начальная школа "Эббот"
  • Айо Эдебири - "Медведь"
  • Эль Фаннинг - "У Марго проблемы с деньгами"
  • Лиза Кудроу - "Возвращение"
  • Джин Смарт - "Хитрости"

Названы все претенденты на &quot;Эмми-2026&quot;: кто бьет рекорды по количеству номинацийДжин Смарт в "Хитростях" (кадр из сериала)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Патрик Болл - "Питт"
  • Билли Крудап - "Утреннее шоу"
  • Шон Гетоси - "Питт"
  • Герран Гауэлл - "Питт"
  • Джек Лоуден - "Медленные лошади"
  • Том Пелфри - "Задача"
  • Карлос-Мануэль Весга - "Плюрибус"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Тейлор Дирден - "Питт"
  • Фиона Дуриф - "Питт"
  • Эллисон Дженни - "Дипломатка"
  • Кэтрин Ланаса - "Питт"
  • Сепиде Моафи - "Питт"
  • Джулианна Николсон - "Рай"
  • Каролина Видра - "Плюрибус"


Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Дейл Дики - "Бухта вдов"
  • Анна Айнбиндер - "Хитрости"
  • Джанель Джеймс - "Начальная школа "Эббот"
  • Кейт О'Флинн - "Бухта вдов"
  • Мишель Пфайффер - "У Марго проблемы с деньгами"
  • Меган Столтер - "Хитрости"
  • Джессика Уильямс - "Правдивая терапия"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Колман Доминго - "Четыре сезона"
  • Пол В. Даунс - "Хитрости"
  • Гаррисон Форд - "Правдивая терапия"
  • Ник Офферман - "У Марго проблемы с деньгами"
  • Стивен Рут - "Бухта вдов"
  • Майкл Юри - "Правдивая терапия"
  • Тайлер Джеймс Уильямс - "Начальная школа "Эббот"


Лучший актер минисериала или телефильма

  • Риз Ахмед - "Fate"
  • Джейсон Бейтман - "Черный кролик"
  • Чарли Анне - "Monster: The Ed Gein Story"
  • Оскар Айзек - "Ссора"
  • Мэттью Рис - "Зверь во мне"

Лучшая актриса минисериала или телефильма

  • Клер Дейнс - "Зверь во мне"
  • Салли Филд - "Удивительно сообразительные создания"
  • Кэри Маллиган - "Ссора"
  • Сара Пиджен - "Любовная история"
  • Сара Снук - "Все ее вина"


Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме

  • Джейсон Бейтман - "КГС Сент-Луис"
  • Ричард Гедд - "Получеловек"
  • Дэвид Гарбор - "КГС Сент-Луис"
  • Ричард Дженкинс - "КГС Сент-Луис"
  • Чарльз Мелтон - "Ссора"
  • Ник Офферман - "Убит молнией"

Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме

Линда Карделлини - "КГС Сент-Луис"
Дакота Фаннинг - "Все ее вина"
Лори Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"
Джой Сандей - "КГС Сент-Луис"
Юн Йо Чжон - "Ссора"
Констанс Зиммер - "Любовная история"

Стауэтки также могут получить приглашенные актеры. Кроме того, премия определит лучшее реалити и варьете-шоу, а также телевизионное событие, которое проходило вживую. В номинанты последней категории вошли премии "Грэмми", "Тони", "Оскар", "Золотой Глобус" и шоу в перерыве "Суперобоула".

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