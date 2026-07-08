Названы все претенденты на "Эмми-2026": кто бьет рекорды по количеству номинаций
Американская телевизионная академия объявила номинантов 78-й премии "Эмми", отмечающей лучшие сериалы и телевизионные проекты. Абсолютным лидером стал драматический проект, который представил два сезона.
Подробнее о номинантах премии рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Television Academy.
Сериалы номинировали на "Эмми-2026"
Наибольшее количество номинаций в этом году собрал сериал "Питт" (The Pitt) - он претендует сразу на 25 наград. Среди комедий рекордсменом стал финальный сезон "Хитрости" (Hacks) с 24 номинациями.
Также поразила новинка Apple TV+ "Бухта вдов" (Widow's Bay), получившая 19 номинаций. В число фаворитов также вошли "Медведь" (The Bear), "Медленные лошади" (Slow Horses), "Дипломатка" и другие.
Церемония вручения премии "Эмми-2026" состоится 14 сентября.
Полный список основных номинантов "Эмми-2026"
Лучший драматический сериал
- "Дипломатка"
- "Позолоченный век"
- "Рыцарь семи королевств"
- "Рай"
- "Питт"
- "Медленные лошади"
- "Друзья и соседи"
Лучший комедийный сериал
- "Начальная школа "Эбботт"
- "Медведь"
- "У Марго проблемы с деньгами"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
- "Правдивая терапия"
- "Бухта вдов"
- "Хитрости"
Лучший минисериал
- "Все ее вина"
- "Зверь во мне"
- "Ссора" (Beef)
- "ГКС Сент-Луис"
- "История любви"
Лучший актер драматического сериала
- Стерлинг К. Браун - "Рай"
- Гэри Олдмэн - "Медленные лошади"
- Марк Руффало - "Task"
- Руфус Сьюэлл - "Димпломатка"
- Ноа Вайли - "Питт"
Лучший актер комедийного сериала
- Ягья Абдул-Матин II - "Wonder Man"
- Стив Карелл - "Rooster"
- Мэттью Рис - "Бухта вдов"
- Джейсон Сигел - "Правдивая терапия"
- Мартин Шорт - "Убийства в одном здании"
Убийства в одном здании (кадр из сериала)
Лучшая актриса драматического сериала
- Кэрри Кун - "Позолоченный век"
- Чейз Инфинити - "The Testaments"
- Кэри Расселл - "Дипломатка"
- Рея Сигорн - "Плюрибус"
- Зендея - "Эйфория"
Лучшая актриса комедийного сериала
- Квинта Брансон - "Начальная школа "Эббот"
- Айо Эдебири - "Медведь"
- Эль Фаннинг - "У Марго проблемы с деньгами"
- Лиза Кудроу - "Возвращение"
- Джин Смарт - "Хитрости"
Джин Смарт в "Хитростях" (кадр из сериала)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Патрик Болл - "Питт"
- Билли Крудап - "Утреннее шоу"
- Шон Гетоси - "Питт"
- Герран Гауэлл - "Питт"
- Джек Лоуден - "Медленные лошади"
- Том Пелфри - "Задача"
- Карлос-Мануэль Весга - "Плюрибус"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Тейлор Дирден - "Питт"
- Фиона Дуриф - "Питт"
- Эллисон Дженни - "Дипломатка"
- Кэтрин Ланаса - "Питт"
- Сепиде Моафи - "Питт"
- Джулианна Николсон - "Рай"
- Каролина Видра - "Плюрибус"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Дейл Дики - "Бухта вдов"
- Анна Айнбиндер - "Хитрости"
- Джанель Джеймс - "Начальная школа "Эббот"
- Кейт О'Флинн - "Бухта вдов"
- Мишель Пфайффер - "У Марго проблемы с деньгами"
- Меган Столтер - "Хитрости"
- Джессика Уильямс - "Правдивая терапия"
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Колман Доминго - "Четыре сезона"
- Пол В. Даунс - "Хитрости"
- Гаррисон Форд - "Правдивая терапия"
- Ник Офферман - "У Марго проблемы с деньгами"
- Стивен Рут - "Бухта вдов"
- Майкл Юри - "Правдивая терапия"
- Тайлер Джеймс Уильямс - "Начальная школа "Эббот"
Лучший актер минисериала или телефильма
- Риз Ахмед - "Fate"
- Джейсон Бейтман - "Черный кролик"
- Чарли Анне - "Monster: The Ed Gein Story"
- Оскар Айзек - "Ссора"
- Мэттью Рис - "Зверь во мне"
Лучшая актриса минисериала или телефильма
- Клер Дейнс - "Зверь во мне"
- Салли Филд - "Удивительно сообразительные создания"
- Кэри Маллиган - "Ссора"
- Сара Пиджен - "Любовная история"
- Сара Снук - "Все ее вина"
Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме
- Джейсон Бейтман - "КГС Сент-Луис"
- Ричард Гедд - "Получеловек"
- Дэвид Гарбор - "КГС Сент-Луис"
- Ричард Дженкинс - "КГС Сент-Луис"
- Чарльз Мелтон - "Ссора"
- Ник Офферман - "Убит молнией"
Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме
Линда Карделлини - "КГС Сент-Луис"
Дакота Фаннинг - "Все ее вина"
Лори Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"
Джой Сандей - "КГС Сент-Луис"
Юн Йо Чжон - "Ссора"
Констанс Зиммер - "Любовная история"
Стауэтки также могут получить приглашенные актеры. Кроме того, премия определит лучшее реалити и варьете-шоу, а также телевизионное событие, которое проходило вживую. В номинанты последней категории вошли премии "Грэмми", "Тони", "Оскар", "Золотой Глобус" и шоу в перерыве "Суперобоула".
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