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"Не думаю, що піду на вулицю". Камалія приголомшила зізнанням про розподіл майна з колишнім

23:53 12.07.2026 Нд
3 хв
Співачка пояснила, як живе з підприємцем Захуром після розриву
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Не думаю, що піду на вулицю". Камалія приголомшила зізнанням про розподіл майна з колишнім Захур та Камалія (фото: facebook.com/kamaliya.zahoor)
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Камалія вперше детально розповіла, як змінилося її життя після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка зізналася, як вони спілкуються зараз і чи ділили спільне майно.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співачки Марічці Довбенко.

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Як Камалія спілкується з колишнім чоловіком

За словами співачки, вони продовжують разом виховувати доньок і навіть живуть під одним дахом.

"Ми так само виховуємо своїх дітей. Так само живемо під одним дахом. Тільки постелі нема. В нас просто кардинально перебудувалися стосунки на інший формат. Захур мене не запитує, коли я прийду, де була. Я його не питаю про це", - розповіла Камалія.

Водночас вона зізналася, що після розлучення стала вільнішою та самостійнішою.

"Я сама тепер ухвалюю рішення. Якщо раніше радилася з Захуром, навіть по творчим питанням, то сьогодні ухвалюю рішення сама, набираю команду. Сама шукаю спонсорів, сама підбираю колектив. Думаю, де підзаробити. Сама собі господиня", - поділилася співачка.

&quot;Не думаю, що піду на вулицю&quot;. Камалія приголомшила зізнанням про розподіл майна з колишнім Камалія розповіла про життя після розлучення (скриншот)

Чи ділили Камалія та Захур майно

Зірка зазначила, що після розлучення щомісяця отримує певний відсоток від бізнесу.

"В мене є якийсь відсоток, який я отримую на карту від Захура щомісяця. От і все", - сказала вона.

Камалія дала зрозуміти, що розподілу майна, яке з'явилося за 20 років шлюбу не було. Втім, вона через це не хвилюється.

"Я вважаю, що в мене все ще попереду. Головне, знаю, що це дітям залишиться. Захур не така людина, яка залишить мене ні з чим. Я думаю, що є і заповіт. Він дуже благородна людина, тому, не думаю, що я піду на вулицю", - додала вона.

Причина розлучення

Одним з випробувань для родини стала повномасштабна війна. Ще раніше співачка розповідала про серйозний конфлікт з донькою ексчоловіка від попередніх стосунків, яка була проти проживання з нею під одним дахом.

Під час вимушеного перебування всієї родини в Лондоні напруга лише посилилася. Саме ця історія і поставила крапку у їхньому союзі.

"Вона формально прийняла, але дві хазяйки на кухні - це постійні були якісь перепалки, постійно в чомусь мене звинувачували. У нас там були і біженці, і вся Захура родина, яка мешкала в Україні. І постійно були ці сутички", - згадала артистка.

Нагадаємо, Камалія та Захур виховують двох спільних доньок - Арабеллу та Мірабеллу.

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