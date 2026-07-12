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"Не думаю, что пойду на улицу". Камалия поразила признанием о разделе имущества с бывшим

23:53 12.07.2026 Вс
3 мин
Певица объяснила, как живет с предпринимателем Захуром после разрыва
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не думаю, что пойду на улицу". Камалия поразила признанием о разделе имущества с бывшим Захур и Камалия (фото: facebook.com/kamaliya.zahoor)
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Камалия впервые подробно рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка призналась, как они общаются и делили ли общее имущество.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певицы Маричке Довбенко.

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Как Камалия общается с бывшим мужем

По словам певицы, онм продолжают вместе воспитывать дочерей и даже живут под одной крышей.

"Мы так же воспитываем своих детей. Также живем под одной крышей. Только постели нет. У нас просто кардинально перестроились отношения на другой формат. Захур меня не спрашивает, когда я приду, где была. Я его не спрашиваю об этом", - рассказала Камалия.

В то же время она призналась, что после развода стала свободнее и самостоятельнее.

"Я сама теперь принимаю решение. Если раньше советовалась с Захуром, даже по творческим вопросам, то сегодня принимаю решение сама, набираю команду. Сама ищу спонсоров, сама подбираю коллектив. Думаю, где подзаработать. Сама себе хозяйка", - поделилась певица.

&quot;Не думаю, что пойду на улицу&quot;. Камалия поразила признанием о разделе имущества с бывшимКамалия рассказала о жизни после развода (скриншот)

Делили ли Камалия и Захур имущество

Звезда отметила, что после развода каждый месяц получает определенный процент от бизнеса.

"У меня есть какой-то процент, который я получаю на карту от Захура ежемесячно. Вот и все", - сказала она.

Камалия дала понять, что раздела имущества, возникшего за 20 лет брака, не было. Впрочем, из-за этого не переживает.

"Я считаю, что у меня все еще впереди. Главное, знаю, что это детям останется. Захур не такой человек, который оставит меня ни с чем. Я думаю, что есть и завещание. Он очень благородный человек, поэтому, не думаю, что я пойду на улицу", - добавила она.

Причина развода

Одним из испытаний для семьи стала полномасштабная война. Еще раньше певица рассказывала о серьезном конфликте с дочерью экс-мужча от предыдущих отношений, которая была против проживания с ней под одной крышей.

Во время вынужденного пребывания всей семьи в Лондоне напряжение только усилилось. Эта история и поставила точку в их союзе.

"Она формально приняла, но две хозяйки на кухне - это постоянные были какие-то перепалки, постоянно в чем-то меня обвиняли. У нас там были и беженцы, и вся Захура семья, которая жила в Украине. И постоянно были эти стычки", - вспомнила артистка.

Напомним, Камалия и Захур воспитывают двух общих дочерей - Арабеллу и Мирабеллу.

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