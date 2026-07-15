"Не дуже відповідальна": Інна Бєлєнь про відчуття провини через життя з донькою в Харкові

"Не дуже відповідальна людина"

Блогерка зізнається, що найбільший страх приходить під час повітряних атак, коли поруч перебуває її маленька донька Кіра. За її словами, у Харкові тривоги можуть тривати по 17 годин, а іноді ракети прилітають ще до оголошення небезпеки.

"Та там тривога чи постійно. По 17 годин може бути. Чи буває, може прилетіти, а потім тривога. Воно летить 60 секунд - що ти встигнеш за цей час?" - говорить Інна.

Саме через це вона часто картає себе.

"Я відчуваю... що я не дуже відповідальна людина. Дуже страшно народжувати, коли війна. Але війна може бути все життя, а мамою хочеться бути вже. Це складно", - додає вона.

Як рятується родина під час обстрілу

Бєлєнь розповіла, що вони з коханим неодноразово замислювалися над переїздом. Водночас рішення залишити Харків дається непросто, адже тоді донька не зможе часто бачитися з бабусями та дідусями.

Особливо важкими для неї є моменти, коли місто опиняється під масованими обстрілами.

"Коли КАБи прилітають, ми з Ванею постійно думаємо про те, що треба кудись їхати. Але бабусі й дідусі дитину не будуть бачити - це теж важко. Було таке, що летіли ракети, і я чула цей свист. Я просто розумію, що на мене падає Ваня, а поряд лежить Кіра, і він просто закриває нас собою", - ділиться Бєлєнь.

Попри всі страхи, блогерка не шкодує, що стала мамою.

"Якщо ставити на ваги: не відчути кайф від того, що ти мама, і можливість не народжувати у війну - все ж таки оберу народити і кайфувати. Але ця відповідальність, вона мене жре", - зізнається блогерка.

Небезпека там, де дім

Інна говорить, що не хоче будувати життя за кордоном, хоча й усвідомлює всі ризики.

"Я не хочу жити за кордоном. Я хочу жити вдома. А вдома небезпечно. Я не знаю, що тут правильно. З одного боку, я підтримую людей, які не наражають своїх майбутніх дітей на таке життя. Але я розумію мам, які народжують у такий час, тому я не скажу, що це правильно. Хочеться жити в мирі", - резюмувала Інна.

Також Бєлєнь зізналася, що особливо болісно переживає новини про загибель дітей під час російських обстрілів. За її словами, іноді вона може проплакати цілий день після таких історій. Водночас додає, що розуміє й тих батьків, які заради безпеки дітей були змушені виїхати з України, адже така розлука з рідними теж має свою високу ціну.

Що ще відомо про Інну Бєлєнь

Інна Бєлєнь стала відомою після перемоги у 13-му сезоні романтичного реаліті "Холостяк", де будувала стосунки з ветераном війни Олександром Тереном. Однак після завершення проєкту пара оголосила про розставання.

Блогерка родом із Харкова. До участі в телешоу вона жила та працювала за кордоном, а згодом повернулася в Україну. Сьогодні Інна активно веде соцмережі, займається волонтерською діяльністю та ділиться з підписниками подробицями свого життя.

2026 року Бєлєнь одружилася зі своїм коханим Іваном Яловенком, а згодом у подружжя народилася донька Кіра. Попри постійні російські обстріли, сім'я продовжує жити у Харкові.