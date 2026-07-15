"Не очень ответственная": Инна Белень о чувстве вины из-за жизни с дочерью в Харькове

"Не очень ответственный человек"

Блогерша признается, что наибольший страх приходит во время воздушных атак, когда рядом находится ее маленькая дочь Кира. По ее словам, в Харькове тревоги могут продолжаться по 17 часов, а иногда ракеты прилетают еще до объявления опасности.

"Да там тревога или постоянно. По 17 часов может быть. Бывает ли, может прилететь, а потом тревога. Оно летит 60 секунд - что ты успеешь за это время?" - говорит Инна.

Именно поэтому она часто корит себя.

"Я чувствую... что я не очень ответственный человек. Очень страшно рожать, когда война. Но война может быть всю жизнь, а мамой хочется быть уже. Это сложно", - добавляет она.

Как спасается семья во время обстрела

Белень рассказала, что они с любимым не раз задумывались над переездом. В то же время, решение покинуть Харьков дается непросто, ведь тогда дочь не сможет часто видеться с бабушками и дедушками.

Особенно трудны для нее моменты, когда город оказывается под массированными обстрелами.

"Когда КАБы прилетают, мы с Ваней постоянно думаем о том, что надо куда-то ехать. Но бабушки и дедушки ребенка не будут видеть - это тоже тяжело. Было такое, что летели ракеты, и я слышала этот свист. Я просто понимаю, что на меня падает Ваня, а рядом лежит Кира, и он просто закрывает нас собой", - делится Белень.

Несмотря на все страхи, блоггерша не жалеет, что стала мамой.

"Если ставить на весы: не почувствовать кайф от того, что ты мама, и возможность не рожать в войну - все же выберу родить и кайфовать. Но эта ответственность, она меня жрет", - признается она.

Опасность там, где дом

Инна говорит, что не хочет строить жизнь за границей, хотя и осознает все риски.

"Я не хочу жить за границей. Я хочу жить дома. А дома опасно. Я не знаю, что здесь правильно. С одной стороны, я поддерживаю людей, которые не подвергают своих будущих детей такой жизни. Но я понимаю мам, которые рожают в такое время, поэтому я не скажу, что это правильно. Хочется жить в мире", - делится Белень.

Также Белень призналась, что особенно болезненно переживает новости о гибели детей во время российских обстрелов. По ее словам, иногда она может проплакать целый день после подобных историй. В то же время добавляет, что понимает и тех родителей, которые ради безопасности детей были вынуждены уехать из Украины, ведь такая разлука с родными тоже имеет свою высокую цену.

Что еще известно об Инне Белень

Инна Белень стала известна после победы в 13-м сезоне романтического реалити "Холостяк", где строила отношения с ветераном войны Александром Тереном. Однако после завершения проекта пара объявила о расставании.

Блоггерша родом из Харькова. Для участия в телешоу она жила и работала за границей, а затем вернулась в Украину. Сегодня Инна активно ведет соцсети, занимается волонтерской деятельностью и делится с подписчиками подробностями своей жизни.

В 2026 году Белень вышла замуж за своего любимого Ивана Яловенко, а впоследствии у супругов родилась дочь Кира. Несмотря на постоянные российские обстрелы, семья продолжает жить в Харькове.