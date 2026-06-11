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"Не кажіть Вакарчуку". Зеленський вразив музичними вподобаннями (відео)

16:03 11.06.2026 Чт
2 хв
Президент зізнався, який український гурт слухає
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Не кажіть Вакарчуку". Зеленський вразив музичними вподобаннями (відео) Володимир Зеленський (фото: Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський розповів про свої музичні вподобання. Він зізнався, які гурти слухає і поділився ставленням до сучасних жанрів.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео Укрінформ в Instagram.

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Що сказав Зеленський про свої музичні вподобання

Під час презентації перших результатів державної ініціативи "Тисячовесна" президента запитали про музичні жанри в музиці, яких йому не вистачає.

Щоб нікого не образити, він не став вдаватися в деталі. Водночас зауважив, що в усіх жанрах є "дуже круті та талановиті люди".

"Я ніколи не думав, що Bunny послухаю з таким задоволенням. Чи є можливість сьогодні, щоб в Україні був Aerosmith? Для мене це "Океан Ельзи", - зізнався він.

Так президент дав зрозуміти, що серед українських виконавців особливе місце у його плейлисті займає цей попуряний гурт.

"Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку", - пожартував він.

Водночас він додав, що назвав музиканта, щоб нікого не образити.

"У нас дуже багато різних талановитих музикантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука", - поділився він.


Що відомо про "Океан Ельзи"

Рок-гурт був створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Від початку повномасштабного вторгнення він активно підтримує українських військових, зокрема сам фронтмен долучився до війська.

Вони виступають перед захисниками та беруть участь у благодійних ініціативах. Так, у квітні Вакарчук виступив для енергетиків ДТЕК, заспівавши на зруйнованій ТЕС.

Минулого року гурт відзначив 30-річчя. З цієї нагоди вийшов документальний фільм про їхню історію "Океан Ельзи: Спостереження шторму".

Влітку 2025-го Вакарчук та інші зірки отримали державну нагороду "Національна легенда України", якою шанують видатних громадян, які прославляють державу на міжнародній арені та надихають народ.

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