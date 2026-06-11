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"Не говорите Вакарчуку". Зеленский поразил музыкальными предпочтениями (видео)

16:03 11.06.2026 Чт
2 мин
Президент признался, какую украинскую группу слушает
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не говорите Вакарчуку". Зеленский поразил музыкальными предпочтениями (видео) Владимир Зеленский (фото: Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Он признался, какие группы слушает и поделился отношением к современным жанрам.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео Укрінформ в Instagram.

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Что сказал Зеленский о своих музыкальных предпочтениях

Во время презентации первых результатов государственной инициативы "Тисячовесна" президента спросили о музыкальных жанрах в музыке, которых ему не хватает.

Чтобы никого не обидеть, он не стал вдаваться в детали. В то же время отметил, что во всех жанрах есть "очень крутые и талантливые люди".

"Я никогда не думал, что Bunny послушаю с таким удовольствием. Есть ли возможность сегодня, чтобы в Украине был Aerosmith? Для меня это "Океан Ельзи", - признался он.

Так президент дал понять, что среди украинских исполнителей особое место в его плейлисте занимает эта попурри группа.

"Я люблю "Океан Ельзи", честно. Только не говорите Вакарчуку", - пошутил он.

При этом он добавил, что назвал музыканта, чтобы никого не обидеть.

"У нас очень много разных талантливых музыкантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука", - поделился он.


Что известно про "Океан Ельзи"

Рок-группа была создана 12 октября 1994 года во Львове. С начала полномасштабного вторжения она активно поддерживает украинских военных, в частности сам фронтмен присоединился к войску.

Они выступают перед защитниками и участвуют в благотворительных инициативах. Так, в апреле Вакарчук выступил для энергетиков ДТЭК, спев на разрушенной ТЭС.

В прошлом году группа отметила 30-летие. По этому случаю вышел документальный фильм об их истории "Океан Ельзы: Наблюдение шторма".

Летом 2025-го Вакарчук и другие звезды получили государственную награду "Національна легенда України", которой чтят выдающихся граждан, которые прославляют государство на международной арене и вдохновляют народ.

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