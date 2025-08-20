ua en ru
Вакарчук, Зінкевич та Магучіх: кого Зеленський відзначив "Національною легендою України"

Середа 20 серпня 2025 22:03
Вакарчук, Зінкевич та Магучіх: кого Зеленський відзначив "Національною легендою України" Кому Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві відбулося урочисте вручення державної нагороди "Національна легенда України". Відзнаку особисто передав президент Володимир Зеленський. Церемонія відбулася у рамках щорічного вшанування видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, культури, науки, мистецтва та державності.

Кому дісталася нагорода - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку 'Національна легенда України'. Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну", - прокоментував президент.

Хто отримав відзнаку у 2025 році

Цьогорічними лауреатами звання "Національна легенда України" стали:

  • Святослав Вакарчук - музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
  • Володимир Горбулін - Герой України, перший віцепрезидент НАН України;
  • Оперативна група СБУ - за проведення спецоперації "Павутина";
  • Сергій Лифарь - видатний балетмейстер та артист балету (посмертно). Відзнаку передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
  • Ярослава Магучіх - олімпійська чемпіонка, легкоатлетка. Нагороду вручать після її повернення до України;
  • Людмила Монастирська - оперна співачка;
  • Анатолій Криволап - український художник;
  • Андрій Сем'янків - письменник, капітан медичної служби;
  • Джеймс Костянтин Темертей - меценат українського походження;
  • Василь Зінкевич - Герой України, народний артист, співак.

Реакція лауреатів

Оперна співачка Людмила Монастирська зізналася, що звістка про нагороду стала для неї несподіванкою.

"Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть 'Україна", - сказала Монастирська у коментарі Суспільному.

Своїми емоціями поділився й Святослав Вакарчук.

Артист зазначив, що ця нагорода належить не лише йому, а й усій спільноті українських музикантів.

"Мені здається, що це нагорода для всієї української музики, тому що українська музика, особливо зараз, вона просто шаленими темпами розвивається і стає все більш гучною у світі, і несе своє слово. Культура є теж потужною зброєю відстоювання української ідентичності, української незалежності", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, нагорода була заснована у 2021 році з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: president.gov.ua, Суспільне, Instagram Володимира Зеленського.

