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"Не могла контролювати емоції": Наталія Валевська зізналася, що думала про самогубство

18:46 16.07.2026 Чт
2 хв
Співачка розповіла, що допомогло їй пройти через один із найважчих етапів у житті
aimg Катерина Собкова
"Не могла контролювати емоції": Наталія Валевська зізналася, що думала про самогубство Наталія Валевська (фото: РБК-Україна)
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Наталія Валевська відверто розповіла про складний період у юності, коли переживала сильну емоційну кризу. Артистка поділилася, що допомогло їй впоратися з важкими думками та чому цей досвід змінив її ставлення до життя.

Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

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Валевська про складний етап життя

Під час розмови співачку запитали про її ставлення до життя та момент, коли вона перебувала у дуже важкому психологічному стані. Валевська пояснила, що такі думки з'явилися в неї у підлітковому віці, коли емоції було складно контролювати.

"Це було в пубертатному періоді. Пубертатний період - це момент, коли людина незрілого віку не може контролювати свої емоції, хоча не всі такі. Зараз є дітки, які зріліші, ніж я", - розповіла артистка.

За словами Валевської, у підлітковому віці людина може гостріше реагувати на труднощі через емоційні зміни та відсутність життєвого досвіду.

Співачка пояснила, чому навіть дорослим буває складно впоратися з емоціями

Артистка наголосила, що психологічні труднощі можуть виникати не лише в юності. На її думку, багато людей у дорослому віці також стикаються з наслідками пережитих травматичних подій.

"Зараз ми перебуваємо навіть у дорослому житті в тому стані, коли не завжди ми можемо контролювати свої емоції через те, що ми реально зазнали неймовірної кількості психічних, психологічних травм", - сказала Валевська.

Вона додала, що багато переживань люди часто не проживають повністю, а просто намагаються відкласти їх.

"Ми не всі їх прожили, вони десь поскладалися, і вони є тягарем", - зазначила співачка.

Валевська про простий спосіб впоратися з важкими думками

Співачка поділилася власною порадою для людей, яким складно говорити про свої переживання з іншими. Вона запропонувала використовувати письмову практику як спосіб вивільнити емоції.

"Ти не можеш ні з ким поділитися. Ти замкнулася чи замкнувся. Береш папір - він лікує і витримає все. Береш ручку і просто шуруєш каляки-маляки до тих пір, поки тебе не попустить", - розповіла артистка.

За її словами, такий простий спосіб може допомогти знизити напругу в момент сильних переживань.

"Реально ця штука працює. Це найпростіший і доступний інструмент", - додала Валевська.

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