ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Проблеми із психічним здоров'ям і не тільки: нові деталі останніх днів зірки "Дротів" Джеймса Ренсона

18:39 02.07.2026 Чт
3 хв
В анамнезі актора були суїцидальні думки
aimg Наталя Крижанівська
Проблеми із психічним здоров'ям і не тільки: нові деталі останніх днів зірки "Дротів" Джеймса Ренсона Джеймс Ренсон (фото: Getty Image)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Офіційний звіт судмедекспертизи пролив світло на обставини трагедії та психічний стан актора Джеймса Ренсона перед смертю. Відомо, що він тривалий час боровся з внутрішніми проблемами, про які раніше говорив публічно.

Про це РБК-Україна пише з посиланням на Entertainment Weekly.

Більше цікавого: Названо справжню причину смерті Дейві Чейз, яка зіграла Самару у фільмі "Дзвінок"

Нові деталі про трагедію

Судово-медичний звіт округу Лос-Анджелес підтвердив, що Джеймс Ренсон помер у грудні 2025 року внаслідок самогубства. У документі зазначається, що актор був виявлений непритомним 19 грудня, а медики констатували смерть близько 14:25.

Також підкреслюється, що на місці події не було виявлено передсмертної записки чи ознак стороннього втручання. Проте знайдено ліки, що відпускаються за рецептом, а в роті актора - "кілька маленьких білих мішечків".

Крім того, з матеріалів справи відомо, що Ренсон "мав суїцидальні думки", хоча раніше не повідомлялося про спроби самогубства. Перед смертю він говорив про намір"покінчити життя самогубством" і потребу звернутися до лікарні через "невизначені проблеми з психічним здоров'ям". Це вказує на тривалий складний психологічний стан актора.

Що передувало трагедії

Раніше Ренсон особисто відверто розповідав про боротьбу із залежністю від опіоїдних знеболювальних і героїну. Він згадував, що кілька разів був на межі смерті та проходив через періоди важкої залежності.

"Я почав вживати рецептурні знеболювальні. Став залежним від цих таблеток, а коли ти наркоман, ти робиш усе, щоб їх отримати. Зрештою, я обдирав багатьох лікарів, крав купу рецептурних брошур. Я почав цю аферу, але потім кількох моїх друзів за це заарештували. Тож я перейшов на героїн, бо його було набагато легше дістати", - розповідав він у своїх інтерв'ю.

Відомо також, що 2006 року актор пройшов реабілітацію і заявляв, що з того часу залишався тверезим, однак у минулому мав і спроби самогубства.

"Я мало не помер кілька разів. Одного разу я справді помер і мене повернули до життя. Потім мене кілька разів заарештовували. Останнього разу, коли мене заарештували, я вийшов з в'язниці, повернувся додому, взяв пару пачок героїну та спробував накуритися, але це більше не спрацювало. Це було найстрашніше: наркотики більше не могли заглушити гучний шум у моїй голові", - пояснював свій стан актор.

Що відомо про актора

Джеймс Ренсон був американським актором, який народився в Балтіморі та збудував кар'єру в кіно й на телебаченні. Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі Зіггі Соботки у другому сезоні серіалу "Дроти".

Згодом він з'являвся у відомих стрічках, серед яких "It: Chapter Two" та "The Black Phone", часто виконуючи драматичні та напружені ролі.

У своїй роботі Ренсон співпрацював із відомими режисерами та активно знімався у різних жанрах, але найбільше - у кримінальних і хорор-проєктах. Він мав впізнавану акторську манеру та характерний екранний образ.

У грудні 2025 року стало відомо про його смерть у Лос-Анджелесі у віці 46 років.

Більше цікавого:

Помер Віктор Вілліс - фронтмен Village People та голос хіта, який обожнює Трамп

Помер музичний геній Клайв Девіс, який подарував світу Вітні Г'юстон

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Аналітика
Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics